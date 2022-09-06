Kimse faydalarını bilmiyor! Adeta şifa dağıtıyor... Yam sebzesi düzenli tüketildiğinde kansere karşı koruma sağlıyor

Yam sebzesi Afrika, Asya, Avustralya ve Amerika topraklarında yetiştiriliyor. Toplumda birçok kişi yam sebzesi ile ne yapıldığını ve faydalarını bilmiyor. Tatlı patatese benzetilen bu sebze mangalda, ızgarada, fırında, yağda kızartılarak, kaynatılarak ve tütsülenerek yeniyor. İçerisinde çok zengin vitamin ve mineral bulunan yam sebzesi doğal antioksidan olarak görülüyor.
Yam sebzesi vücuda ihtiyaç duyduğu günlük yüzde 50 oranında C vitamini sağlamaktadır.
Yam sebzesi aynı zamanda sindirim hastalıklarının oluşmasını da önlemektedir. Bağırsak rahatsızlıklarını önleyerek florasını dengelemektedir. Bunun yanı sıra kolon kanseri riskini de engellemektedir.
Güçlü bir antioksidan etkisi gösteren yam sebzesi, vücuttaki toksinleri atarak iltihaplanmayı azaltır.
Kemiklerin sağlıklı gelişmesini destekleyen yam sebzesi, güçlü bir C vitamini olduğundan vücudun ihtiyacı olan demir emilimini destekler.
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