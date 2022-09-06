Kimse faydalarını bilmiyor! Adeta şifa dağıtıyor... Yam sebzesi düzenli tüketildiğinde kansere karşı koruma sağlıyor

Yam sebzesi Afrika, Asya, Avustralya ve Amerika topraklarında yetiştiriliyor. Toplumda birçok kişi yam sebzesi ile ne yapıldığını ve faydalarını bilmiyor. Tatlı patatese benzetilen bu sebze mangalda, ızgarada, fırında, yağda kızartılarak, kaynatılarak ve tütsülenerek yeniyor. İçerisinde çok zengin vitamin ve mineral bulunan yam sebzesi doğal antioksidan olarak görülüyor.

YAM SEBZESİNİN FAYDALARI

BOL MİKTARDA C VİTMAİNİ İÇERİR

Yam sebzesi vücuda ihtiyaç duyduğu günlük yüzde 50 oranında C vitamini sağlamaktadır.

HASTALIKLARIN OLUŞMASINI ÖNLÜYOR

Yam sebzesi aynı zamanda sindirim hastalıklarının oluşmasını da önlemektedir. Bağırsak rahatsızlıklarını önleyerek florasını dengelemektedir. Bunun yanı sıra kolon kanseri riskini de engellemektedir.

VÜCUTTAKİ TOKSİNLERİN ATILMASINI SAĞLIYOR

Güçlü bir antioksidan etkisi gösteren yam sebzesi, vücuttaki toksinleri atarak iltihaplanmayı azaltır.

KEMİKLERİN SAĞLIKLI GELİŞMESİNİ DESTEKLİYOR

Kemiklerin sağlıklı gelişmesini destekleyen yam sebzesi, güçlü bir C vitamini olduğundan vücudun ihtiyacı olan demir emilimini destekler.

