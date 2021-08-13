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  4. Kimse gözlerine inanamadı! Araç, oyuncak gibi parçalandı: 1 ölü

Kimse gözlerine inanamadı! Araç, oyuncak gibi parçalandı: 1 ölü

13.08.2021 22:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın İnegöl ilçesinde feci bir kaza yaşandı. Kontrolden çıkan otomobil beton direğe çarptı. Sürücünün hayatını kaybettiği kazada araç paramparça oldu.

Kimse gözlerine inanamadı! Araç, oyuncak gibi parçalandı: 1 ölü

Kaza, Mesudiye ile Yunus Emre Mahallesini birbirine bağlayan yolda meydana geldi. Mesudiye Mahallesi'nden Yunus Emre Mahallesi'ne seyir halinde olan sürücü Çetin İlhan (31) yönetimindeki 16 KPH 96 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıktı. Süratli olan otomobil yolun sağındaki beton direğe çarptı.

ARAÇ İKİYE BÖLÜNDÜ

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Şiddetli çarpma nedeniyle direk, aracı ikiye böldü. Kaza sonucu sürücü araçta sıkıştı. Olay yerine 112, Polis ve İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce kurtarılan yaralı sürücü, 112 Acil Servis Ambulansıyla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Araç çekiciyle yoldan kaldırıldı.

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Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bursa
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