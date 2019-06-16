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"Kimse Kürtler üzerinden siyasi hesap içine girmesin"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 00:08 | Son Güncelleme

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan: - "Hiç kimse Kürtler üzerinden siyasi hesap içine girmesin. Kürt, geçmişte kendisine yapılanı asla unutan bir halk değildir"

İSTANBUL (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, hiç kimsenin Kürtler üzerinden siyasi hesap içine girmemesi gerektiğini belirterek, "Kürt, geçmişte kendisine yapılanı asla unutan bir halk değildir." dedi.

Buldan, partisinin Esenyurt'ta düzenlediği mitingde, 23 Haziran'da yapılacak seçimin çalışmalarını Esenyurt'tan başlattıklarını anlatarak, Esenyurt'un Ağrı, Hakkari, Diyarbakır demek olduğunu söyledi.

31 Mart seçimlerinde sadece CHP'nin değil, HDP'nin de mağdur olduğunu öne süren Buldan, YSK'nin seçimin yenilenmesiyle ilgili gerekçeli kararında hiçbir gerekçe bulunmadığını iddia etti.

Buldan, İstanbul seçimlerinin büyük bir farkla kazanılacağını savunarak, "Bize, 'Sizin adayınız yok ki siz niye alanlara, meydanlara çıkıyorsunuz?' diyorlar. Biz adaylarımızın olmadığı yerde demokrasi güçlerini destekleme kararı aldık. Biz size kaybettirmek için bugün alanlardayız." diye konuştu.

Herkesin gözünün İstanbul'da ve Kürt seçmelerin üzerinde olduğunu dile getiren Buldan, "Herkes, 'Acaba Kürtler 23 Haziran'da kime oy verecek?' diye soruyor. Hiç kimse Kürtler üzerinden siyasi hesap içine girmesin. Kürt, geçmişte kendisine yapılanı asla unutan bir halk değildir." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da yaşayan Kürtlerin kendisini yok sayanlara 23 Haziran'da ders vereceğini söyleyen Buldan, "Şimdi 23 Haziran bizler açısından tarihi bir fırsat. İstanbul'da yaşayan halkımız, bu fırsatı iyi değerlendirmeli. tatile gitmiyoruz, gece gündüz demeden çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

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HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan

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