Kimse ne olduğunu anlayamadı! Gören kamerasına sarıldı

Nehir üzerindeki büyüleyici şekil Reuters tarafından da pek çok kareyle servis edildi. Görenlerin hemen objektifine sarıldığı çember ile ilgili yürütülen tahminlerse görüntünün ne denli büyüleyici olduğunu kanıtlar gibiydi.
Dünyanın konuştuğu görüntü
Nehir kenarına gelenler karşılaştıkları manzarayı görünce gözlerine inanamadı.
Kendiliğinden ortaya çıkan çapı 91 metreyi bulan bu çember dünyada ses getirdi.
Nehir kıyısına gelenler objektiflerine sarılarak görüntüyü ölümsüzleştirdi.
Uluslararası haber ajans Reuters, birçok kareyi dünyaya servis etti.
Buz çemberleri, derelerdeki dönemeçlerde daha hızlı akan suyun buzun köşelerini törpülemesiyle oluşuyor.
Yerel medya, olağanüstü diskin ördekler ve kuşlar tarafından kullanıldığını aktarıyor.
Birçok insan ise, nehir kenarına gelip fotoğraf çekti.
Ve elbette sosyal medyada paylaştı.
Yavaşça dönen buz çemberinin ne olduğu anlayamayan kişiler, çemberin buz kütlesi olması dışında pek çok tahminde bulundu.
Kullanıcılardan bazıları uzaylıların araçlarına, bazıları atlı karıncaya benzetirken bazıları görüntüde yer alan çemberin Ay olduğunu düşündü.
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