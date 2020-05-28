Kimse ne olduğunu anlayamadı! Önce tokalaşıp öpüştüler, sonra bıçaklarla kavga ettiler

Olay, saat 13.00 sıralarında Saraylar Mahallesi 460 Sokak’ta meydana geldi. 3 kişinin birbirlerine bıçakla saldırma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 1 SAAT BOYUNCA SOHBET ETTİLER Kamera kayıtlarında, sokağa çıkma kısıtlaması olan genç P.R. (17), arkadaşı C.İ. (17) ve M.K. (17) ile kardeşi H.K. (16), sokaktaki kaldırımda yaklaşık 1 saat boyunca sohbet etti.

Önce tokalaşıp, öpüştüler sonra bıçaklarla kavga ettiler

Önce tokalaşıp, öpüştüler sonra bıçaklarla kavga ettiler Sohbetin ardından P.R., yanlarından ayrıldıktan sonra 3 arkadaş birbirleriyle tokalaşıp, öpüştü.

Önce tokalaşıp, öpüştüler sonra bıçaklarla kavga ettiler M.K. arkadaşı C.İ. ile önce tokalaşıp, öpüştü. Sonrasında ise bilinmeyen nedenle cebinden çıkardığı bıçakla, arkadaşını sağ bacağından bir anda yaraladı.

Önce tokalaşıp, öpüştüler sonra bıçaklarla kavga ettiler C.İ. de yaralı halde cebinden çıkardığı bıçakla M.K.'ye saldırdı. H.K.'de ağabeyi kurtarmak için C.İ.'ye tekme, tokat saldırdı. Çevredekiler araya girip, tarafları ayırmaya çalıştı.

Önce tokalaşıp, öpüştüler sonra bıçaklarla kavga ettiler Bu sırada M.K. ve H.K. kardeşler, tekrar C.İ.'ye saldırarak kavgaya devam etti. Kavga sırasında M.K. de başından bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.