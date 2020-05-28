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  4. Kimse ne olduğunu anlayamadı! Önce tokalaşıp öpüştüler, sonra bıçaklarla kavga ettiler

Kimse ne olduğunu anlayamadı! Önce tokalaşıp öpüştüler, sonra bıçaklarla kavga ettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2020 16:40 | Son Güncelleme

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlaması olan 3 gencin, sokakta bir süre sohbet ettikten sonra tokalaşıp öpüşerek vedalaşması, ardından da birbirlerine saldırıp, bıçaklama anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda 2 kişi yaralandı, 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Saraylar Mahallesi 460 Sokak’ta meydana geldi. 3 kişinin birbirlerine bıçakla saldırma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

1 SAAT BOYUNCA SOHBET ETTİLER

Kamera kayıtlarında, sokağa çıkma kısıtlaması olan genç P.R. (17), arkadaşı C.İ. (17) ve M.K. (17) ile kardeşi H.K. (16), sokaktaki kaldırımda yaklaşık 1 saat boyunca sohbet etti.

Önce tokalaşıp, öpüştüler sonra bıçaklarla kavga ettiler

Önce tokalaşıp, öpüştüler sonra bıçaklarla kavga ettiler

Önce tokalaşıp, öpüştüler sonra bıçaklarla kavga ettiler
Sohbetin ardından P.R., yanlarından ayrıldıktan sonra 3 arkadaş birbirleriyle tokalaşıp, öpüştü.

Önce tokalaşıp, öpüştüler sonra bıçaklarla kavga ettiler

Önce tokalaşıp, öpüştüler sonra bıçaklarla kavga ettiler
M.K. arkadaşı C.İ. ile önce tokalaşıp, öpüştü. Sonrasında ise bilinmeyen nedenle cebinden çıkardığı bıçakla, arkadaşını sağ bacağından bir anda yaraladı.

Önce tokalaşıp, öpüştüler sonra bıçaklarla kavga ettiler

Önce tokalaşıp, öpüştüler sonra bıçaklarla kavga ettiler
C.İ. de yaralı halde cebinden çıkardığı bıçakla M.K.'ye saldırdı. H.K.'de ağabeyi kurtarmak için C.İ.'ye tekme, tokat saldırdı. Çevredekiler araya girip, tarafları ayırmaya çalıştı.

Önce tokalaşıp, öpüştüler sonra bıçaklarla kavga ettiler

Önce tokalaşıp, öpüştüler sonra bıçaklarla kavga ettiler
Bu sırada M.K. ve H.K. kardeşler, tekrar C.İ.'ye saldırarak kavgaya devam etti. Kavga sırasında M.K. de başından bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Önce tokalaşıp, öpüştüler sonra bıçaklarla kavga ettiler

Önce tokalaşıp, öpüştüler sonra bıçaklarla kavga ettiler
Yaralanan M.K. ile C.İ. ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, H.K. polis tarafından gözaltına alındı. İki kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polisin olayla ilgili soruşturma başlattı.

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