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  4. Kimse ne yaptığını anlamadı! Yarı çıplak yola çıkıp araçların önünü kesti, yere yattı

Kimse ne yaptığını anlamadı! Yarı çıplak yola çıkıp araçların önünü kesti, yere yattı

10.06.2021 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da kimliği belirsiz bir kadın, işlek bir caddede yola yatıp, trafiği tehlikeye düşürdü. Tepki gösteren sürücülerin araçlarına da saldırarak zarar vermeye çalışan kadının bu davranışı bir kişi tarafından cep telefonu ile kayda alınıp, sosyal medyada paylaşıldı.

Bugün yaşanan olayda, Adana merkez Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi'nde kimliği belirsiz bir kadın, trafiğin yoğun olduğu saatlerde yola yatıp, araç trafiğini engelledi. Birkaç dakika süren bu olay ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kayda alınıp, sosyal medya platformunda paylaşıldı.

TEPKİ GÖSTERENLERİN ARACINA SALDIRDI

Yola yatan kadın, kendisine tepki gösteren sürücülerin araçlarına da saldırarak zarar vermeye çalıştı. Yaşananlar sosyal medya kullanıları tarafından şaşkınlıkla karşılanırken, bazı kişiler ise kadını davranışından dolayı eleştirerek yorumlarda bulundu.

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(DHA)

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