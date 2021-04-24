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  4. Kimse ne yaptığını anlayamadı! Yatağı motosiklet ile sürüye sürüye götürdü

Kimse ne yaptığını anlayamadı! Yatağı motosiklet ile sürüye sürüye götürdü

24.04.2021 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Efeler ilçesinde yaşlı bir adamın, motosikletinin arkasına bağladığı yatağı uzun bir süre sürükleyerek götürmesi şaşkınlık yaşattı.

Kimse ne yaptığını anlayamadı! Yatağı motosiklet ile sürüye sürüye götürdü

Olay, Aydın’ın Efeler ilçesinde Kemer Mahallesi Ayko 1. Cadde üzerinde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasında market alışverişi için dışarıya çıkan vatandaşlar, motosiklet ile yerde sürüklenerek taşınan yatağı görünce şaşkınlık yaşadı.

GÖRENLER ANLAM VEREMEDİ

Cadde üzerinde ilerleyen yaşlı adam motosikletinin arkasına iple bağladığı yatağı sürükleyerek götürdü. Zaman zaman düşme tehlikesi de yaşadığı öğrenilen yaşlı adamın yatağı yolda sürükleyerek götürmesine vatandaşlar bir anlam veremezken, motosiklet ile yatak taşınması ilginç görüntü oluşturdu.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aydın
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