HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kimse sakinleştiremedi! Döndüğünde karşılaştığı manzarayla sinir krizi geçirdi

Kimse sakinleştiremedi! Döndüğünde karşılaştığı manzarayla sinir krizi geçirdi

17.10.2022 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce’de şoke eden bir trafik kazası meydana geldi. Bir otomobil park halindeki araca çarptı, çarpma etkisiyle araç bahçeye uçtu. Araç sahibi ise park ettiği otomobilini bahçeye uçmuş şekilde görünce sinir krizi geçirdi. Gözü gibi baktığı otomobilinin yanına geldiğinde karşılaştığı manzarayla şoke olan kadını yakınları teskin etmeye çalıştı.

Kimse sakinleştiremedi! Döndüğünde karşılaştığı manzarayla sinir krizi geçirdi

Feci trafik kazası, Bahçeşehir Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3. Bölge Kavşağı'ndan Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi istikametine seyir halinde olan Hüseyin A. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde olan Özlem Ş.’ye ait otomobile çarptı.

AW737849_03

GÖRÜNCE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Park halindeki otomobil, çarpışmanın etkisiyle bahçeye uçtu.

Trafikte bunu yaşayacakları akıllarının ucundan geçmezdi! Yağışlı havada dehşet saçtılar: "Delikanlıysanız durun, yoksa..."Trafikte bunu yaşayacakları akıllarının ucundan geçmezdi! Yağışlı havada dehşet saçtılar: "Delikanlıysanız durun, yoksa..."

AW737849_04

Kaza maddi hasar ile atlatılırken, aracının başına gelen Özlem Ş. park halinde bıraktığı otomobilini bahçeye uçmuş halde görünce sinir krizi geçirdi.

AW737849_06

Otomobiline gözü gibi baktığını ve bir çizik bile yapmadığını belirten Özlem Ş.’nin yakınları, sinir krizi geçiren kadını teskin etmeye çalıştı. (İHA)

AW737849_07

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika: Milyonları ilgilendiren torba yasa teklifi kabul edildi! Maske cezaları, KYK faizi, icra borçları, çalışanlara yemek parası...Son dakika: Milyonları ilgilendiren torba yasa teklifi kabul edildi! Maske cezaları, KYK faizi, icra borçları, çalışanlara yemek parası...
'Ağa' köyü sattı, mahalleli isyan etti! Taşlı sopalı kavga silahlı çatışmaya döndü! Yaralılar ve gözaltılar var'Ağa' köyü sattı, mahalleli isyan etti! Taşlı sopalı kavga silahlı çatışmaya döndü! Yaralılar ve gözaltılar var
Araç sürücülerini ilgilendiriyor! Dikkat çeken karar, mahkeme iptal ettiAraç sürücülerini ilgilendiriyor! Dikkat çeken karar, mahkeme iptal etti
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Düzce park
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Piyasaya girerse fiyatlar 150-160 bin TL düşer'

'Piyasaya girerse fiyatlar 150-160 bin TL düşer'

Çalışan milyonları ilgilendiriyor! Ücrette kayıp bitiyor

Çalışan milyonları ilgilendiriyor! Ücrette kayıp bitiyor

AK Parti'nin "kalesinde" sürpriz çıkış! Tüm muhalefeti geride bıraktı

AK Parti'nin "kalesinde" sürpriz çıkış! Tüm muhalefeti geride bıraktı

CHP’li vekil canlı yayına valizle geldi!

CHP’li vekil canlı yayına valizle geldi!

Annesini metal çubukla dövüp balkondan atmak istedi! Kimliği şaşkına çevirdi

Annesini metal çubukla dövüp balkondan atmak istedi! Kimliği şaşkına çevirdi

Oğuzhan Uğur'dan yeni 'Hakan Şükür' açıklaması

Oğuzhan Uğur'dan yeni 'Hakan Şükür' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız

Tek çılgınlığı yedikleri değil! Yaptıklarına daha çok şaşıracaksınız

Hepsi gözünden çıktı! Doktor bile inanamadı

Hepsi gözünden çıktı! Doktor bile inanamadı

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Hepsi gözünden çıktı: Tam 23 tane... "Hiç böyle bir şey görmedim"

Hepsi gözünden çıktı: Tam 23 tane... "Hiç böyle bir şey görmedim"

Sessiz katil pusuda bekliyor: İlk darbeyi bacaklara vuruyor!

Sessiz katil pusuda bekliyor: İlk darbeyi bacaklara vuruyor!

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.