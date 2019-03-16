"Kimse terör örgütlerine müsamaha göstereceğimizi düşünmesin"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bizi zayıf gördükleri andan itibaren tepemize bineceklerdi. Kimse, bu ülkenin huzurunu ve istikrarını bozmaya çalışanlara, terör örgütlerine müsamaha göstereceğimizi düşünmesin. Acımasız olacağız." dedi.

Soylu, Ereğli ilçesinde düzenlenen mitingde, Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını söyledi.

Yerel seçimler için vatandaşlardan destek isteyen Soylu, "Huzurunuza bir tek şey için geldim. 'Efendi biziz' diyenlere, 'Siz ancak iktidar olup, muktedir olamazsınız' diyenlere karşı Allah'a hamd olsun iradenizle hep iktidar da muktedir de biziz diye haykırıyorsunuz." ifadesini kullandı.

Soylu, Türkiye'yi kendi içinde sıkıştırmak istediklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Irak'ın kuzeyinden Afrin'e kadar bir hat çekip Türkiye'yi sıkıştıracaklar. Ardından Amerika'nın başını çektiği operasyonlar yaptılar. Döviz ve ekonomik operasyonlar yapıyorlar. Arzuları şuydu, 'Türkiye'nin iktidarıyla milleti arasında bir duvar çekilebilir mi? Yerel seçimlerde acaba gücünü eksiltebilir miyim?' Önümüzde 4,5 yıl seçimsiz bir dönem var, 'bu dönemde de gereğini gösterebilir miyim?' diye düşünüyorlar. Irak'ın kuzeyindeki o devletin kurulmamasıyla, Afrin'de verdiğimiz cevapla tarihe bir not bıraktık. Bu not da açık ve nettir. Dünyaya 'ey dünya size sesleniyoruz bize rağmen kimseye oyun kurdurmayız.' dedik. Türkiye'de herkes ayağının ucuna baksın, kimse ileriye bakamasın, kimse hedeflerine doğru adım atamasın istiyorlar. Ardından 6-7 Ekim olaylarını, daha sonra diğer olayları yaptılar. 7 yıldır anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getiriyorlar. Türkiye büyümesin istiyorlar. Zenginleşmesin ve yarınlara umutla bakmasın istiyorlar."