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'Kimse Türkiye ve KKTC'nin Akdeniz'deki kararlı duruşunu test etmemeli'

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 14:35 | Son Güncelleme

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Enerji ve Ekonomi Bakanı Özdil Nami, Yunanistan'a ait bir fırkateynin Akdeniz'de sismik araştırma yapan Barbaros Hayreddin Paşa gemisini taciz etmesinin ardından Türkiye'nin attığı adımlarla ilgili olarak, "Kimse bundan sonra Türkiye ve KKTC'nin Akdeniz'deki kararlı duruşunu test etmeye kalkmamalı" dedi.

'Kimse Türkiye ve KKTC'nin Akdeniz'deki kararlı duruşunu test etmemeli'

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Enerji ve Ekonomi Bakanı Özdil Nami, Yunanistan'a ait bir fırkateynin Akdeniz'de sismik araştırma yapan Barbaros Hayreddin Paşa gemisini taciz etmesinin ardından Türkiye'nin attığı adımlarla ilgili olarak, "Kimse bundan sonra Türkiye ve KKTC'nin Akdeniz'deki kararlı duruşunu test etmeye kalkmamalı" dedi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye arasında yapılan antlaşmalar çerçevesinde Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma gemisi, Doğu Akdeniz'de önceden ilan edilen Güzelyurt Araştırma Sahası'nda çalışmalara başladı. Bölgede araştırmalarını sürdüren Barbaros Hayreddin Paşa gemisi, 6 gün önce Yunanistan'a ait bir fırkateyn tarafından taciz edildi. Taciz olayı, Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait unsurların hızla bölgeye hareket etmesiyle son buldu. Akdeniz'de suların ısınmasına neden olan olayın ardından Türkiye, diplomatik kanallardan tepki gösterip, Yunanistan'ı uyardı.
BAKAN NAMİ DHA'YA KONUŞTU
KKTC Enerji ve Ekonomi Bakanı Nami, Ada'daki doğalgaz gerilimi ile ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuştu. "Doğalgaz çatışma değil, barışma nedeni olmalı" diye konuşan Nami, "Enerji işbirliğinin önünü açmalı. Barışın, dayanışmanın önünü açmalı. Biz buna hazırız" dedi. Babaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisinin çalışmalarını sürdüreceğini ifade eden Nami, "Yunanistan gemisi, yaptığı tacizi kararlı duruş nedeniyle durdurmak zorunda kaldı. Bundan sonra da aynen uygun tepki verilecektir. Bunu kimse test etmeye kalkmamalı" şeklinde konuştu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile İzmir'de bir araya geldiği sırada, taciz olayının yaşandığını anlatan Nami, "Burada hemen bir basın toplantısı düzenleyerek Türkiye ile KKTC'nin enerjide aynı şeyleri düşündüğünü ilan ettik. Türkiye ile KKTC yakın işbirliği içerisinde olacak ve ortak bir tavırla cevaplar verilecek. Sayın Dönmez ile doğalgaz ve enerji konularını derinlemesine değerlendirdik" dedi.
RUM LİDERE ÇAĞRI
Kıbrıs'ta enerjide kriz ortamının oluşmasını asla istemediklerini kaydeden Nami, Rum yönetimine sürekli yapılan işbirliği çağrılarının karşılıksız kaldığını söyledi. Ada'da Rumların tek taraflı attığı adımlar nedeniyle gerginliklerin doğduğuna işaret eden Özdil Nami, "Gerginliğin tırmanması arzu ettiğimiz bir gelişme değil" diye konuştu.
Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'e, "Gelin enerji konusunu birlikte ele alalım" çağrısı yapan Özdil Nami, şöyle devam etti:
"Enerji'yi gerginlik değil, işbirliği haline çevirelim. Tüm taraflar bundan karlı çıkar. Bu birliktelik çözüm çalışmalarına da olumlu etki yapar. Birleşmiş Milletler çatısı altında bir komite kurulabilir. Liderlerin uygun göreceği başka format oluşturulabilir. Kıbrıs'a ait kaynaklar, her iki toplumundur."
'VERİLEN MESAJ NET ANLAŞILMALI'
Rumların dünyada 'tanınmışlık' perdesinin arkasına saklanarak tek yanlı adımlar atmaya çalıştığına dikkat çeken Nami, "Rumlar bu politikalarında Yunanistan'dan da destek alıyor. Maalesef uluslararası şirketler de buna alet oluyor. Umarız son yaşananlar, ilgili tüm taraflara Türk tarafının verdiği mesajın ne kadar yerinde olduğunu göstermiştir. Türk tarafı, Kıbrıs Türk halkının meşru hak ve çıkarlarını korumakta ne kadar kararlı olduğunu bugüne kadar gösterdi. Bu kararlılık devam edecek" şeklinde konuştu.
'RUMLAR AKLISELİM HAREKET ETMELİ'
"Rumları aklıselim hareket etmeye davet ediyoruz" şeklinde sözlerini sürdüren Nami, "Türkiye ile KKTC arasında imzalanan antlaşmalar var. Bu çerçevede adımlar atılmaya devam ediyor. Gerginlik bizi mutlu etmiyor" dedi.
KKTC Enerji ve Ekonomi Bakanı Özdil Nami, Türkiye'den KKTC'ye elektrik götürülmesi ile ilgili de, "KKTC'deki enerji maliyetlerini mutlaka düşürmemiz lazım. Enerji arzındaki istikrarı sağlamamız lazım. Geleceğe dönük projelerimizde Türkiye ile oluşturacağımız işbirliği çok önemli faktör" değerlendirmesi yaptı.
KARARLI DURUŞUN GÖSTERGESİ
DHA'nın edindiği bilgilere göre, Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisi, bölgedeki 2 fırkateyn, 2 korvet ve 2 denizaltı eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor. Deniz Kuvvetleri'ne ait unsurlar, çalışmalar bitene kadar bölgede kalacak. DHA'ya konuşan bir üst düzey yetkili, "Bu Akdeniz'deki kararlı duruşun bir göstergesidir" diye konuştu.

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'Kimse Türkiye ve KKTC'nin Akdeniz'deki kararlı duruşunu test etmemeli'

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