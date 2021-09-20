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  4. Kimse yaşına inanmıyor! OnlyFans modeli Marcela Alonso’nın güzellik rutini Kim Kardashian ile aynı çıktı

Kimse yaşına inanmıyor! OnlyFans modeli Marcela Alonso’nın güzellik rutini Kim Kardashian ile aynı çıktı

20.09.2021 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

41 yaşındaki OnlyFans modeli Marcela Alonso adeta yaşlanmaya meydan okuyor. Genç ve güzel kalmak için her şeyi yapabileceğini ifade eden Alonso’nun güzellik rutinine dair en büyük sırrının ise vampir yüz germe (vampire facelift) uygulaması olduğu ortaya çıktı.

Kimse yaşına inanmıyor! OnlyFans modeli Marcela Alonso’nın güzellik rutini Kim Kardashian ile aynı çıktı

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan 41 yaşındaki OnlyFans modeli, güzellik rutinleriyle takipçilerinin dikkatini çekiyor. TV yıldızı Kim Kardashian ile popüler olan vampir yüz germe bakımını düzenli olarak yaptırıyor. Oldukça acı verici olan bu yöntem için Alonso, aylık olarak binlerce dolar harcıyor. Görünüşü hakkında konuşan Marcela, "İnsanlara kaç yaşında olduğumu söylediğimde inanamıyorlar. Özellikle erkekler 30’lu yaşlarımda olduğumu söylüyorlar” dedi.

“GERÇEKTEN SAĞLAM BİR TOKAT GİBİ”

Kandan elde edilen PRP'yi içerir ve daha sonra hastalara tazelenmiş bir görünüm vermek için farklı dermal dolgu maddeleriyle karıştırılır. Bir kişinin iyileşmesi ise en az 4 gün kadar sürebiliyor. Yöntemin gerçekten acı verici olduğunu ifade eden Alonso, güzel görünmek için buna katlanabileceğini söyledi. Hatta düzenli olarak kazancını estetik operasyonlara yatıracağını itiraf etti.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Kim Kardashian OnlyFans
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