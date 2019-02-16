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"Kimse, yerel seçimlerin beka meselesi olmadığını söyleyemez"

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.02.2019 19:00 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın: - "Kimse, yerel seçimlerin ülkenin beka meselesi olmadığını söyleyemez. CHP, İYİ Parti ve HDP'nin temsilcileri, yerel seçimlerin beka meselesiyle karıştırılmamasını söylüyorlar" - "Bölünme önce yerelden başlar. Siz, demokratik ölçüyü kaçırır, emaneti ehline vermezseniz yerel seçimlerle alakalı önce muhtariyetler, sonra bağımsızlık istekleri ortaya atılmaya başlanır"

OSMANİYE (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, kimsenin yerel seçimlerin ülkenin beka meselesi olmadığını söyleyemeyeceğini belirterek, "CHP, İYİ Parti ve HDP'nin temsilcileri, yerel seçimlerin beka meselesiyle karıştırılmamasını söylüyorlar. Bölünme önce yerelden başlar. Siz, demokratik ölçüyü kaçırır, emaneti ehline vermezseniz, yerel seçimlerle alakalı önce muhtariyetler, sonra bağımsızlık istekleri ortaya atılmaya başlanır." dedi.

Yalçın, partisinin Devlet Bahçeli Bulvarı'ndaki Osmaniye Seçim İttifak Merkezi'nin açılış töreninde, Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin hizmet noktasında herhangi bir amaçlarının olmadığını söyledi.

Yerel seçimlerin önemine değinen Yalçın, "Zillet ittifakı dediğimiz 4 partinin bir araya gelmesinin millete hizmet noktasında hiçbir amacı yoktur. Amaç farklıdır ve amacın farklı olduğu her geçen gün ortaya çıkmaktadır." ifadelerini kullandı.

Yalçın, 24 Haziran'daki seçimlerde HDP'nin geri planda kalarak CHP ve İYİ Parti'ye destek verdiğine işaret ederek, "24 Haziran öncesinde PKK'nın siyasi uzantısı olan kravatlı ve mazbatalı milletvekillerinden oluşan HDP, arka planda kalarak bir ittifak gerçekleştirdi. Seçim sonrası da 'Yüzde 60'ı bulduk.' diyerek yüzde 60 bloku üzerinden hükümeti germe gayreti içinde oldu. Bu yüzde 60 blok aldatmacasını bozan Sayın Devlet Bahçeli'dir. Bugün bu oyunun farklı bir versiyonu uygulanmak istenmektedir." diye konuştu.

HDP'nin, kurulan ittifakın içinde olduğunun herkes tarafından bilindiğini belirten Yalçın, CHP ve İYİ Parti'nin, HDP ile hareket ederek, "Doğu Anadolu'da biz varız, batıda CHP olacak." beyanlarıyla 31 Mart sonrasında ne yapmak istediklerini açıkça ifade ettiklerini söyledi.

Yalçın, şunları dile getirdi:

"Bunlara engel olmak lazım. 31 Mart seçimleri ülkenin geleceğinin belirlenmesi noktasında önemli bir dönemeç. Kimse, yerel seçimlerin ülkenin beka meselesi olmadığını söyleyemez. CHP, İYİ Parti ve HDP'nin temsilcileri, yerel seçimlerin beka meselesiyle karıştırılmamasını söylüyorlar. Bölünme önce yerelden başlar. Siz, demokratik ölçüyü kaçırır, emaneti ehline vermezseniz yerel seçimlerle alakalı önce muhtariyetler, sonra bağımsızlık istekleri ortaya atılmaya başlanır.

2014'te HDP'li vekiller, Doğu Anadolu'da bazı illeri kazandıklarında 'Biz haritayı çiziyoruz.' demediler mi? Bizim beka meselesi dediğimiz budur."

- "HDP ile ittifak yaptınız"

Yalçın, İYİ Parti'nin Iğdır'dan belediye başkan adayı göstermemesine değinerek, "Iğdır'da Cumhur İttifakı kazansın diyen İYİ Parti'nin müdiresi, ipe sapa gelmez sözlerle kamuoyunu kandırmaya çalışmaktadır. Iğdır, HDP'li belediye tarafından yönetilmektedir. 'Aynı belediye iktidarda kalsın' diye aday çıkarmadınız, bizi desteklemek için değil. HDP ile ittifak yaptınız. Böyle bir siyaset çıkmazı içinde Cumhur İttifakı'nın çok kuvvetli şekilde insanımıza gerçekleri anlatma gibi bir mecburiyeti vardır." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından ilçe ve belde belediye başkan adayları sahneye çağrılarak tanıtıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Osmaniye Semih Yalçın yerel seçimler

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