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‘Kimse yok’ diye sokakta sigara içerken ekiplere yakalandı, 900 lira ceza aldı

03.12.2020 00:13 | Son Güncelleme:
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Kırıkkale’de sokağa çıkma izni olan bir genç, ‘kimse yok’ diye sigara içerken ekiplere yakalandı, 900 lira ceza aldı.Kırıkkale Valiliği koordinesindeki İl Salgın Denetim Merkezi’ndeki görevli uzman jandarma ekipleri, saat 21.00’dan itibaren sokağa çıkma kısıtlamasında korona virüs ile mücadelenin daha etkin sürdürülebilmesi için denetim yaptı.Kent merkezindeki Menderes Caddesi üzerinde ıssız sokaklarda devriye yapan ekiplere, sigara içerken yakalanan genç, ‘kimse yok’ diye sigara içtiğini söylese de 900 lira cezadan kurtulamadı.

Kırıkkale’de sokağa çıkma izni olan bir genç, ‘kimse yok’ diye sigara içerken ekiplere yakalandı, 900 lira ceza aldı.
Kırıkkale Valiliği koordinesindeki İl Salgın Denetim Merkezi’ndeki görevli uzman jandarma ekipleri, saat 21.00’dan itibaren sokağa çıkma kısıtlamasında korona virüs ile mücadelenin daha etkin sürdürülebilmesi için denetim yaptı.
Kent merkezindeki Menderes Caddesi üzerinde ıssız sokaklarda devriye yapan ekiplere, sigara içerken yakalanan genç, ‘kimse yok’ diye sigara içtiğini söylese de 900 lira cezadan kurtulamadı. Maske takmamaktan da uyarı aldı. Cumhuriyet Meydanı’ndaki 2 kişiye de kısıtlamaya uymadıkları için 3 bin 150’şer lira ceza kesildi. Ekipler, saat 05.00’a kadar denetimlerini sürdürüyor.

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