‘Kimseden çekinmem’ dedi Ümit Özdağ’a yanıt verdi: “Sizi ihale takipçilerinin işbirlikçisi ilan edeceğim”

AK Partili Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'den Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın iddialarına çok sert yanıt geldi. Başkan Özlü, "Sizi akademisyen ve fikir adamı zannederdim. Ama yanılmışım." diyerek Özdağ'a tepki gösterdi.

"PAYLAŞIMINIZI HEMEN KALDIRIN! AKSİ HALDE..."

"Muhterem babanız Muzaffer Özdağ bu halinizi görse çok üzülürdü" diyen Özlü, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda açık açık Özdağ'ı uyardı:

"İtibarınızı korumak istiyorsanız bu paylaşımınızı hemen kaldırın. Aksi halde, sizi ihale takipçilerinin işbirlikçisi ilan etmek zorunda kalacağım."

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün yapmış olduğu paylaşım şöyle;

"Sizi akademisyen ve fikir adamı zannederdim. Ama yanılmışım. Size ulaşan, manipüle edilmiş bir bilgiyi hiç sorgulamadan, mal bulmuş mağribi gibi sahiplenerek sığ akademisyenlerin ve çakma gazetecilerin kolaycılığına kaçmışsınız!

Muhterem babanız Muzaffer Özdağ bu halinizi görse çok üzülürdü.

Ben sizi istihbaratçı zannederdim. Ama cok yanılmışım! İstihbarat doğruluğu ispatlanmış bilgidir.

Belli ki “oksijen değil, karbondioksit üretenlerin” gazına gelmişsiniz. Yazık.

Bu kavga; rantçıların, çıkarcıların, gazeteci kürküne bürünmüş ihale takipçilerinin kavgası. Basın özgürlüğü kavgası değil. Sizin bu kavganın içinde ne işiniz var?

Siz portakal büfeli şartname nedir bilir misiniz? Karbondioksit aldığınız medyaya sorun.

Herkes bilir ki; kimseden çekinmem ve korkmam, doğru olanı da yaparım. Siz de bilin ki; herkes hukuka ve kanunlara uyacak.

Sayın Özdağ,

İtibarınızı korumak istiyorsanız bu paylaşımınızı hemen kaldırın.

Aksi halde, sizi ihale takipçilerinin işbirlikçisi ilan etmek zorunda kalacağım.

Bilginiz olsun."

NE OLMUŞTU?

Düzce'de Oxijen Medya binasının mühürlenmesi sonrası başlayan tartışmalara Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da katılmış, Özlü için "Oxijen ile uğraşmak yerine Düzce'nin OKSİJENSİZLİĞİ ile uğraşmaya başlamalısınız." ifadelerini kullanmıştı.