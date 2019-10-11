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"Kimsenin bir karış toprağında, bir damla petrolünde gözümüz yok"

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.10.2019 20:42 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: -"(Barış Pınarı Harekatı) Kimsenin bir karış toprağında gözümüz olmadığı gibi bir damla petrolünde, bir gram altınında gözümüz yoktur. Bizim amacımız barışı, huzuru, kardeşliği getirmektir" - "Bu bölge terörden temizlendikten sonra, güvenli bölge ilan edilerek Türkiye'de barındırdığımız Suriyeli kardeşlerimizin bir kısmını oraya bir şekilde götürerek kendi memleketlerinde yaşamalarını sağlayacağız"

ÇORUM (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin "Kimsenin bir karış toprağında gözümüz olmadığı gibi bir damla petrolünde, bir gram altınında gözümüz yoktur. Bizim amacımız barışı, huzuru, kardeşliği getirmektir." dedi.

Kurtulmuş, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan askerlere ve Mardin'in Nusaybin ilçesinde YPG/PKK'lı teröristlerce sivillere yönelik düzenlenen havanlı saldırıda şehit olan vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi.

Dünyanın ve Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini dile getiren Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Birileri güçlü ve büyük bir Türkiye'yi istemiyor, biz ise büyük ve güçlü Türkiye'yi istiyoruz. Birileri dünyada gayri adil sistemin devam etmesini istiyor, biz ise hayatımızı vakfederek adil bir dünya sistemin kurulması için mücadele ediyoruz. Birileri zulmedenlerin yanında, biz mazlumların yanında duruyoruz. Birileri savaşları çıkartarak dünyayı kendilerine göre dizayn etmeye çalışıyor, biz ise barış için dünyanın selameti için çabalıyoruz. Bu yüzden işimiz düne kadar daha zor. Bu millet Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, Allah'ın izniyle bu büyük mücadeleyi sonuna kadar sürdürecek, tüm bu mücadeleden başarıyla çıkacaktır."

Kurtulmuş, Türk milletinin tarih boyunca, gittiği hiçbir yere emperyalist amaçla gitmediğini, halka zulmetmediğini vurgulayarak, "Barış Pınarı Harekatı'nı sürdürüyoruz, bu bir savaş değil, bir ülkeyle savaşmıyoruz. Karşımızda terör örgütleri var ve onların arkasındaki destekler var. Görüyoruz, lojistik destekler, siyasi destekler yıllardır devam ediyor. Ancak biz PKK/PYD ile mücadele ediyoruz. Bu bir mücadeledir, bu bir operasyondur. İnşallah bu harekatı başarıyla tamamlayacağız, sonuç alacağız. Barış Pınarı Harekatı'nda Allah askerimize güç kuvvet versin, gücünü artırsın." ifadelerini kullandı.

Barış Pınarı Harekatı ile Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerinin tamamına diz çöktüreceğini ve Suriye'nin kuzeyini terörden temizleyeceğini söyleyen Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

"Kimsenin bir karış toprağında gözümüz olmadığı gibi bir damla petrolünde, bir gram altınında gözümüz yoktur. Bizim amacımız barışı, huzuru, kardeşliği getirmektir. Bu bölge terörden temizlendikten sonra, güvenli bölge ilan edilerek Türkiye'de barındırdığımız Suriyeli kardeşlerimizin bir kısmını oraya bir şekilde götürerek kendi memleketlerinde yaşamalarını sağlayacağız. Barış Pınarı Harekatı'nda hedefimiz barışı, adaleti sağlamaktır."

Kurtulmuş, toplantı öncesi AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi il başkanlıklarını ziyaret etti.

"Kimsenin bir karış toprağında, bir damla petrolünde gözümüz yok"

- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: -"(Barış Pınarı Harekatı) Kimsenin bir karış toprağında gözümüz olmadığı gibi bir damla petrolünde, bir gram altınında gözümüz yoktur. Bizim amacımız barışı, huzuru, kardeşliği getirmektir" - "Bu bölge terörd

AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, Çorum'da

AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, Çorum'da

AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, Çorum'da

AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, Çorum'da

AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, Çorum'da

AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, Çorum'da

AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, Çorum'da

AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, Çorum'da

AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, Çorum'da

AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, Çorum'da

AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, Çorum'da

AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, Çorum'da

AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, Çorum'da

AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, Çorum'da

AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, Çorum'da

AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, Çorum'da

AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, Çorum'da

AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, Çorum'da
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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Çorum

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