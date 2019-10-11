"Kimsenin bir karış toprağında, bir damla petrolünde gözümüz yok"

ÇORUM (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin "Kimsenin bir karış toprağında gözümüz olmadığı gibi bir damla petrolünde, bir gram altınında gözümüz yoktur. Bizim amacımız barışı, huzuru, kardeşliği getirmektir." dedi.

Kurtulmuş, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan askerlere ve Mardin'in Nusaybin ilçesinde YPG/PKK'lı teröristlerce sivillere yönelik düzenlenen havanlı saldırıda şehit olan vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi.

Dünyanın ve Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini dile getiren Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Birileri güçlü ve büyük bir Türkiye'yi istemiyor, biz ise büyük ve güçlü Türkiye'yi istiyoruz. Birileri dünyada gayri adil sistemin devam etmesini istiyor, biz ise hayatımızı vakfederek adil bir dünya sistemin kurulması için mücadele ediyoruz. Birileri zulmedenlerin yanında, biz mazlumların yanında duruyoruz. Birileri savaşları çıkartarak dünyayı kendilerine göre dizayn etmeye çalışıyor, biz ise barış için dünyanın selameti için çabalıyoruz. Bu yüzden işimiz düne kadar daha zor. Bu millet Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, Allah'ın izniyle bu büyük mücadeleyi sonuna kadar sürdürecek, tüm bu mücadeleden başarıyla çıkacaktır."