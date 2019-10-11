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"Kimsenin bir karış toprağında dahi gözümüz yok"

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.10.2019 21:17 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta: - "(Barış Pınarı Harekatı) Bizim kimsenin bir karış toprağında dahi gözümüz yoktur" - "Tam tersine 8 yıldır devam eden bir savaşın bitirilmesi, orada katledilen sivillerin ve masumların hayatlarının güvence altına alınması için yapılmış bir harekattır"

NİĞDE (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Bizim kimsenin bir karış toprağında dahi gözümüz yoktur." dedi.

Usta, partisinin il başkanlığınca Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş il Danışma Meclisi toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Suriye'de Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını hatırlattı.

Harekatın sınırda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun engellenmesi için başlatıldığına dikkati çeken Usta, şunları kaydetti:

"Bizim kimsenin bir karış toprağında dahi gözümüz yoktur. Tam tersine 8 yıldır devam eden bir savaşın bitirilmesi, orada katledilen sivillerin ve masumların hayatlarının güvence altına alınması için yapılmış bir harekattır. Adı da tıpkı harekatın amacıyla uyumlu olan Barış Pınarı Harekatı'nı hepimizin çok ciddi anlayıp anlatması gereken bir dönemdeyiz. İsmi rastgele değil Barış Pınarı olarak özel seçilmiş. Oradaki savaşın bitirilmesi için barışın getirilmesi için oluşturulmuş bir isim. Terör örgütünün bölgeden temizlenerek, Suriye'de gerçek anlamda barışın tesis edilmesi için başlatılmış harekat."

Sosyal medya ve bazı yayın organlarında yapılan algı operasyonlarının hiçbirinin gerçeği yansıtmadığına işaret eden Usta, Türkiye'nin sınırlarında oluşturulmaya çalışılan terör koridoruna ve terör devletine müsaade etmeyeceğini bilen bu terör örgütünü ve terörü destekleyen bazı çevrelerin, bu kirli kampanyaları sosyal medya üzerinden yürüterek baskı oluşturmaya çalıştığını dile getirdi.

Yaklaşık 7-8 yıldır ölen siviller için tek bir fotoğraf karesi, tek bir metin paylaşmayanların, bugün o fotoğraf karelerini sanki Türkiye ordusu yapmış gibi yalan ve yanlış haberlerle bir operasyon yapmaya çalıştığını anlatan Usta, "Muvaffak olamayacaklar. Biz haklı bir yoldayız, haktan yanayız, oradaki sivillerin ve masumların hayatlarını kurtarmak için operasyondayız." diye konuştu.

Ulusal ve uluslararası platformlarda her fırsatta, 8 yıldır süren bu savaşın sonuçlarını, sivillerin katliamını dile getirdiklerini belirten Usta, artık savaşın bitmesini, masum insanların bütün dünyada eşit olarak herkesin yaşadığı şartlarda, huzur ve güven içinde yaşamasını istediklerini söyledi.

- "Tek bir şehidin kanı yerde kalmayacak"

Terörle mücadelenin sonuna kadar kararlılıkla devam edeceğini vurgulayan Usta, tek bir şehidin kanının yerde kalmayacağını ifade etti.

Usta, günlük çıkarlarını gözeten bazı ahmakların, iç ve dış bazı şahıs ve kurumlarda yakılmak istenen ateş çemberine sopa tuttuğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Maddi, manevi pek çok zarar yaşadık. Türkiye'yi üçüncü sınıf bir ülke pozisyonuna sokmaya çalışanların bombaları bir gün ellerinde teker teker patlıyor. Bugün Türkiye'deki orta doğudaki yaşanan terörizme sessiz kalırsak yarın o sessizliğin acı bir çığlığa dönüştüğünü hepimiz görürüz. Dediğimiz şu ki New York'un, Londra'nın, Brüksel'in güvenliği Hakkari'den Şırnak'tan Diyarbakır'dan Bağdat'tan ve Şam'dan başlar. Buraların güvenliği olmadan dünyanın güveni ve huzuru olmayacaktır. PYD'yi bir müttefik olarak gören Amerika Birleşik Devletleri, beslediği yılanın farkında değil. Gün gelir o yılan döner dolaşır uykusundan uyanır ve kendilerini müttefik olarak gören ABD'yi sokabilir. Teröristin iyisi kötüsü olmaz. Bir terör örgütünü yok etmek için başka bir terör örgütünden asla destek alınamaz. Vicdana, hukuka ve müttefikliğe sığmaz bunlar. Rabbim gece gündüz devletimizin ve milletimizin bekası için çarpışan tüm Mehmetçiğimizi ve evlatlarımızı muzaffer eylesin."

Programa, AK Parti Niğde milletvekilleri Selim Gültekin ve Yavuz Ergun, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin ve İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Küçüktuna da katıldı.

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