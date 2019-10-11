"Kimsenin bir karış toprağında dahi gözümüz yok"

"Bizim kimsenin bir karış toprağında dahi gözümüz yoktur. Tam tersine 8 yıldır devam eden bir savaşın bitirilmesi, orada katledilen sivillerin ve masumların hayatlarının güvence altına alınması için yapılmış bir harekattır. Adı da tıpkı harekatın amacıyla uyumlu olan Barış Pınarı Harekatı'nı hepimizin çok ciddi anlayıp anlatması gereken bir dönemdeyiz. İsmi rastgele değil Barış Pınarı olarak özel seçilmiş. Oradaki savaşın bitirilmesi için barışın getirilmesi için oluşturulmuş bir isim. Terör örgütünün bölgeden temizlenerek, Suriye'de gerçek anlamda barışın tesis edilmesi için başlatılmış harekat."

NİĞDE (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Bizim kimsenin bir karış toprağında dahi gözümüz yoktur." dedi.

Sosyal medya ve bazı yayın organlarında yapılan algı operasyonlarının hiçbirinin gerçeği yansıtmadığına işaret eden Usta, Türkiye'nin sınırlarında oluşturulmaya çalışılan terör koridoruna ve terör devletine müsaade etmeyeceğini bilen bu terör örgütünü ve terörü destekleyen bazı çevrelerin, bu kirli kampanyaları sosyal medya üzerinden yürüterek baskı oluşturmaya çalıştığını dile getirdi.

Yaklaşık 7-8 yıldır ölen siviller için tek bir fotoğraf karesi, tek bir metin paylaşmayanların, bugün o fotoğraf karelerini sanki Türkiye ordusu yapmış gibi yalan ve yanlış haberlerle bir operasyon yapmaya çalıştığını anlatan Usta, "Muvaffak olamayacaklar. Biz haklı bir yoldayız, haktan yanayız, oradaki sivillerin ve masumların hayatlarını kurtarmak için operasyondayız." diye konuştu.

Ulusal ve uluslararası platformlarda her fırsatta, 8 yıldır süren bu savaşın sonuçlarını, sivillerin katliamını dile getirdiklerini belirten Usta, artık savaşın bitmesini, masum insanların bütün dünyada eşit olarak herkesin yaşadığı şartlarda, huzur ve güven içinde yaşamasını istediklerini söyledi.