"Kimsenin görüşü alınmadan tasarı hazırlanmıştır"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, liselerde yeni eğitim modeline ilişkin "Hiç kimsenin görüşü alınmadan bu tasarı hazırlanmıştır. Eğitim konusunda tek kişinin karar alması bizi felakete götürür." değerlendirmesinde bulundu.

Kaya, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı liselerdeki yeni eğitim modeline ilişkin görüşlerini paylaştı.

Modelin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarından hemen önce açıklandığını anımsatan Kaya, "Bu tasarıdan ne eğitim camiası ne öğretmenler ne de öğrenciler bir şey anladı. Bu yüzden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sürekli açıklama yapmak zorunda kalıyor." ifadesini kullandı.

Selçuk'u eleştiren Kaya, "Hiç kimsenin görüşü alınmadan bu tasarı hazırlanmıştır. Eğitim konusunda tek kişinin karar alması bizi felakete götürür. Ekonomik ve bilimsel gelişmeler gözetilmeden yapılan çalışmalar bizleri eğitim alanında devre dışı bırakacaktır." dedi.

Anadolu liselerinde uygulanan program tablosunu gösteren Yıldırım Kaya, eğitimin işlevsiz hale geldiğini iddia etti.