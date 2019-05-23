HABER

"Kimsenin görüşü alınmadan tasarı hazırlanmıştır"

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.05.2019 13:08 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya: - "(Liselerde yeni eğitim modeli) Hiç kimsenin görüşü alınmadan bu tasarı hazırlanmıştır. Eğitim konusunda tek kişinin karar alması bizi felakete götürür"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, liselerde yeni eğitim modeline ilişkin "Hiç kimsenin görüşü alınmadan bu tasarı hazırlanmıştır. Eğitim konusunda tek kişinin karar alması bizi felakete götürür." değerlendirmesinde bulundu.

Kaya, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı liselerdeki yeni eğitim modeline ilişkin görüşlerini paylaştı.

Modelin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarından hemen önce açıklandığını anımsatan Kaya, "Bu tasarıdan ne eğitim camiası ne öğretmenler ne de öğrenciler bir şey anladı. Bu yüzden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sürekli açıklama yapmak zorunda kalıyor." ifadesini kullandı.

Selçuk'u eleştiren Kaya, "Hiç kimsenin görüşü alınmadan bu tasarı hazırlanmıştır. Eğitim konusunda tek kişinin karar alması bizi felakete götürür. Ekonomik ve bilimsel gelişmeler gözetilmeden yapılan çalışmalar bizleri eğitim alanında devre dışı bırakacaktır." dedi.

Anadolu liselerinde uygulanan program tablosunu gösteren Yıldırım Kaya, eğitimin işlevsiz hale geldiğini iddia etti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a "Hiç özeleştiri yaptınız mı?" sorusunu yönelten Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uyguladığınız eğitim politikaları, çocuklarımızı geleceğe hazırlamaya yeterli değildir. Üniversitelere danışın, CHP ve diğer siyasi partilerden görüş alın. Daha büyük kaosların ortaya çıkmaması için uyarılarımızı dikkate alın. Eğitim alanında iyi şeyler yapılmak isteniyorsa yapılması gereken Atatürk'ün yaptığı gibi Eğitim Şurasının toplanmasıdır. Ortak aklı hayata geçirerek yeni bir program yapalım. Çağın ihtiyaçlarına cevap veren bir eğitim modelini hep birlikte uygulamaya koyalım."

Kaya, Bakan Selçuk'un Cumhuriyetin ilk yıllarında köy enstitüleri başta olmak üzere uygulanan eğitim modellerini örnek alması gerektiğini, bunu yaptığı zaman daha başarılı olacağını savundu.

Yıldırım Kaya, "atanmayan öğretmen, ücretli öğretmen" uygulaması ve 3600 ek gösterge başta olmak üzere eğitim camiasının birçok sorunu olduğunu, bu sorunlara da bir an önce çözüm bulunması çağrısında bulundu.

Sadece Türkiye'de var! Akın akın görmeye geliyorlar Sadece Türkiye'de var! Akın akın görmeye geliyorlar
“Türkiye’nin savunma harcamaları pek çok ülkenin altında”“Türkiye’nin savunma harcamaları pek çok ülkenin altında”
Kastamonu'da helikopterli trafik denetimiKastamonu'da helikopterli trafik denetimi
Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya

En Çok Okunan Haberler

Yargıtay Nevin Yıldırım'ın cezasını onadı

Yargıtay Nevin Yıldırım'ın cezasını onadı

Kocasıyla birlikte yakalanınca gözyaşlarını tutamadı

Kocasıyla birlikte yakalanınca gözyaşlarını tutamadı

Turabi şampiyon oldu! Kazandığı para...

Turabi şampiyon oldu! Kazandığı para...

Kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

Kardeşi efsane dizinin sevilen ismi çıktı

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Bakanlık, seçime kadar İstanbul'u yönetecek ismi açıkladı

Bakanlık, seçime kadar İstanbul'u yönetecek ismi açıkladı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Cumhurbaşkanlığı'ndan son dakika çözüm süreci açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan son dakika çözüm süreci açıklaması

Erdoğan'dan YSK'nın İstanbul kararı hakkında açıklama

Erdoğan'dan YSK'nın İstanbul kararı hakkında açıklama

Diğer Haberler
BBP lideri Destici: Apo'yla görüşme Cumhur İttifakı'na bir tuzak

BBP lideri Destici: Apo'yla görüşme Cumhur İttifakı'na bir tuzak

Türkiye'den Venezuela'ya 100 bin dolarlık ilaç sevkiyatı

Türkiye'den flaş Venezuela adımı!

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan 'Dersim' kararı!

Tunceli Belediyesi'nden tartışma yaratan karar!

Soylu: Amerika Birleşik Devletleri seçim sabıkalısıdır

Soylu: Amerika Birleşik Devletleri seçim sabıkalısıdır

Dışişleri Bakanlığı’ndan ‘ABD ile ittifak’ açıklaması

Türkiye'den ‘ABD ile ittifak’ açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni eğitim sistemi mesajı! Önemli açıklamalar

Erdoğan'dan yeni eğitim sistemi mesajı! Önemli açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.