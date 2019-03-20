İslamofobinin bu dönemin en ciddi meselelerinden birisi olduğunu ifade eden Karamollaoğlu, İslam dünyasının bu gelişmelere karşı topyekun bir politika oluşturmasına ihtiyaç bulunduğunu kaydetti.

Saldırının sadece kınanmasının yetmeyeceğini, İslam aleminin bir araya gelerek yeni politikalar oluşturması gerektiğini vurgulayan Karamollaoğlu, hükümetin, İslam İşbirliği Teşkilatı'nı cuma günü toplantıya davet etmesinin ümit verici bir gelişme olduğunu söyledi.

Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Yeni Zelanda'da camide ibadet eden Müslümanları hedef alan terör saldırısını şiddetle lanetleyerek, saldırıyı, "akla, tahayyüle sığmayan canice bir davranış" olarak niteledi.

Bu olayın seçim meydanlarında gösterilmesini eleştiren Karamollaoğlu, "Bir seçim malzemesi yapılarak meydanlarda vatandaşlara gösterilmesini şiddetle kınıyorum. Bu şehit düşen insanlara hakaret sayılır. Bu tavır Müslüman imajına da dünyaya da zarar vermektedir. Müslümanları haklı oldukları bir davada haksız duruma düşürmeye kimsenin hakkı yoktur." dedi.

Karamollaoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "Saadet Partisi'nin PKK ile sözleşme yaptığı" yönündeki iddiasını ispat edememesi halinde sadece hukuk önünde değil, milletin vicdanında da mahkum olacağını söyledi.

- "Adalet herkese lazım"

Adaletin herkese lazım olacağını belirten Karamollaoğlu, "İçişleri Bakanı bırakın huzuru sağlamayı seçmeni tehdit ediyor, insanları tehdit ediyor. Bu seçimde iktidara destek vermezseniz Türkiye'de nasıl anarşi çıkacak göreceksiniz diyor. Beceriksiz. Bu senin beceriksizliğinin işareti veya ben planladım, biliyorum, eminim böyle olacak diyor. Biraz utanmak icap eder." diye konuştu.

İdam tartışmalarına değinen Karamollaoğlu, "Bu iktidar, getireceklerini zannetmiyorum, eğer idam cezasını getirirse kendi muhaliflerini ortadan kaldırmak için kullanır. Ortaya koydukları tablo öyle. Bazıları darağaçlarını çıkarmışlar bile. Allah akıl, fikir versin. Hem de basın... Basının birisi..." değerlendirmesinde bulundu.