Kimsenin tam olarak nasıl görüneceğini bilmediği Meta imzalı sanal gerçeklik başlığı sızdı! İşte fotoğrafları

Meta'dan kod adı Project Cambria olan sanal gerçeklik başlığı yolda geliyor. Metaverse ile yeni bir döneme hazırlanan Meta, yeni sanal gerçeklik başlığını ise büyük ölçüde meraklı gözlerden koruyor. Ancak Project Cambria'nın nasıl görüneceğine dair önemli bir sızıntı yapılmış durumda.

Sızıntı kaynağı Brad Lynch, Project Cambria'nın birkaç görüntüsünü Twitter'dan paylaştı. Lynch, bu görüntülerin tedarik zincirinden sızdırılmış bilgiler kullanılarak oluşturulduğunu ve bunların doğru olduğuna dair kanaatinin "%250" oranında olduğunu söyledi. Görüntülerdeki tasarım, Meta'nın paylaştığı resmi tasarımla da benzeşiyor.

Special thanks again to Marcus Kane for getting together with me to create these renders



Conviction that these models are correct: 250% pic.twitter.com/GCW2fhC2vX