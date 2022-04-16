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Kimsenin tam olarak nasıl görüneceğini bilmediği Meta imzalı sanal gerçeklik başlığı sızdı! İşte fotoğrafları

16.04.2022 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Metaverse kavramının özellikle de Facebook'un adını Meta olarak değiştirmesiyle yeniden hayatımıza girmesi, sanal gerçeklik başlıklarına önem kazandırdı. Mark Zuckerberg liderliğindeki Meta ise kod adı Project Cambria olan bir sanal gerçeklik başlığı geliştiriyor. Project Cambria'nın tam olarak nasıl görüneceğini ise kimse (Meta çalışanları hariç) bilmiyor. Fakat sızan görüntüler bize bir ipucu verebilir.

Kimsenin tam olarak nasıl görüneceğini bilmediği Meta imzalı sanal gerçeklik başlığı sızdı! İşte fotoğrafları

Meta'dan kod adı Project Cambria olan sanal gerçeklik başlığı yolda geliyor. Metaverse ile yeni bir döneme hazırlanan Meta, yeni sanal gerçeklik başlığını ise büyük ölçüde meraklı gözlerden koruyor. Ancak Project Cambria'nın nasıl görüneceğine dair önemli bir sızıntı yapılmış durumda.

META'NIN PROJECT CAMBRIA'SI SIZDI

Sızıntı kaynağı Brad Lynch, Project Cambria'nın birkaç görüntüsünü Twitter'dan paylaştı. Lynch, bu görüntülerin tedarik zincirinden sızdırılmış bilgiler kullanılarak oluşturulduğunu ve bunların doğru olduğuna dair kanaatinin "%250" oranında olduğunu söyledi. Görüntülerdeki tasarım, Meta'nın paylaştığı resmi tasarımla da benzeşiyor.

VR başlığı

YENİ VR BAŞLIKTA NELER VAR?

Project Cambria'nın sızan görüntülerini yorumlamak gerekirse, cihazın tasarım açısından Oculus Quest 2'den çok farklı görünmediğini söyleyebiliriz. Ancak daha hafif ve şık göründüğüne dair genel bir kanı var. Başlığın daha güçlü teknik özelliklere sahip olacağı da aşikar. Öne bakan kamera sayesinde ise gerçek dünyadaki görüntülerin üzerine dijital unsurların yerleştirilerek karma gerçeklik veya artırılmış gerçeklik desteği sağlanacağı düşünülüyor. Ayrıca, cihazın bir bilgisayara bağlanmasına gerek kalmadan çalışacak bağımsız bir başlık olacağı ve baktığınız yerlerin daha yüksek kalitede görülmesini sağlayan göz takibi özelliğine sahip olacağı da biliniyor.

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Meta, Project Cambria'yı 2022 içerisinde tanıtacağının ipucunu vermişti. Bu yüzden cihazın bir an önce sızıntılardan kurtulup resmen tanıtılması bekleniyor.

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Mark Zuckerberg
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