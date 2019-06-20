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Kimsesiz köpekleri sevgiyle besliyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2019 14:40 | Son Güncelleme

Hatay’ın İskenderun ilçesinde yüzlerce sahipsiz köpeği biriktirdikleri harçlıklarıyla besleyen gönüllü hayvanseverler, köpeklerin sevgisi ile mutlu oluyorlar.İskenderun’daki şehir çöplüğünün bulunduğu bölgede sayıları iki yüze yaklaşan sokak köpekleri gönüllü hayvanseverler tarafından besleniyor.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde yüzlerce sahipsiz köpeği biriktirdikleri harçlıklarıyla besleyen gönüllü hayvanseverler, köpeklerin sevgisi ile mutlu oluyorlar.
İskenderun’daki şehir çöplüğünün bulunduğu bölgede sayıları iki yüze yaklaşan sokak köpekleri gönüllü hayvanseverler tarafından besleniyor. Bölgede bir yılı aşkın süredir sahipsiz köpekleri düzenli olarak beslemeye çalışan Rabia Coşkun ve İskenderun Sokak Hayvanları Koruma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Tuğba Gökyiğit arkadaşları ile birlikte biriktirdikleri harçlıklarla ve sokak hayvanları için çevrelerinden aldıkları maddi desteklerle sahipsiz köpekleri besliyorlar. Kuru mama ve tavuk kemiklerinden oluşan besinleri Çankaya Mahallesi’nde bulunan şehir çöplüğünün bulunduğu araziye getirdiklerinde onları gören yüzlerce köpek yemekten büyük payı kapmak için birbirleriyle yarışıyorlar. Rabia ve Tuğba’yı çok seven ve sevgilerini her fırsatta gösteren sokak köpeklerinin arasında terk edilmiş, şiddet görmüş köpekler de bulunuyor.
Gönüllü olarak ellerinden geldikçe köpekleri beslemeye devam ettiklerini belirten Rabia Coşkun ve Tuğba Gökyiğit, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte köpeklerin sayısında artış olduğunun ve bölgede su sıkıntısı olduğunun altını çizdiler.
Sevgiye muhtaç olan köpekleri bir yılı aşkın süredir beslediklerini belirten gönüllüler, köpeklerin çok cana yakın olduğunu ve asla saldırgan bir tutum sergilemediklerini belirterek sevgi ile köpekleri beslemeye çalıştıklarını ifade ettiler.

Kimsesiz köpekleri sevgiyle besliyorlar

Kimsesiz köpekleri sevgiyle besliyorlar

Kimsesiz köpekleri sevgiyle besliyorlar

Kimsesiz köpekleri sevgiyle besliyorlar

Kimsesiz köpekleri sevgiyle besliyorlar

Kimsesiz köpekleri sevgiyle besliyorlar

Kimsesiz köpekleri sevgiyle besliyorlar

Kimsesiz köpekleri sevgiyle besliyorlar

Kimsesiz köpekleri sevgiyle besliyorlar

Kimsesiz köpekleri sevgiyle besliyorlar

Kimsesiz köpekleri sevgiyle besliyorlar

Kimsesiz köpekleri sevgiyle besliyorlar

Kimsesiz köpekleri sevgiyle besliyorlar

Kimsesiz köpekleri sevgiyle besliyorlar

Kimsesiz köpekleri sevgiyle besliyorlar
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