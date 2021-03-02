Kimsesizler mezarlığına defnedilecekti! Öğrencileri sahip çıktı

Koçarlı Lisesi ve Ortaokulu'nda 1970'li yıllarda Türkçe ve İngilizce öğretmenliği yapan ve emekli olduktan sonra Kuşadası’nda yaşamını sürdüren Mehmet Yalçın, pazar günü evinde hayatını kaybetti. Çocuğu ve eşi olmayan Yalçın’ın yakını olmadığı için İzmir’de kimsesizler mezarlığında toprağa verileceğini öğrenen öğrencileri duruma kayıtsız kalmadı.

ÖĞRENCİLERİNİN OMUZLARINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın önderliğinde diğer öğrenciler de destek verince cenaze bugün Cihanoğlu Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Koçarlı Mezarlığında, Yalçın'ın tabutu öğrencilerinin omuzlarında toprağa verildi. Cenaze namazına Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan ve yaklaşık 40’a yakın mezun ettiği öğrencisi katıldı.

'SON GÖREVİMİZİ YAPTIK'

Öğretmenlerine son görevi yaptığına değinen Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, “1980-85 yıllarında Koçarlı lisesinde eğitim gördüğüm sırada İngilizce öğretmenimdi. Eskiden İngilizce öğretmeni çok fazla olmadığı için büyük önem taşıyordu. Çok dersimize girdi. Bizde çok büyük emeği vardır. Birçok öğrencisi oldu burada. Herkes onu çok severdi. Bizler de vefat ettiğini öğrendik. Diğer öğrencilerden ve toplumdan gelen talepler üzerine biz de hem öğrencisi hem de Koçarlı Belediyesi olarak öğretmenimize son görevi yaparak kimsesizler mezarlığında toprağa verilmesine gönlümüz razı olmadı. Görev yaptığı yerde toprağa verilmesini sağladık. Allah rahmet eylesin" dedi.