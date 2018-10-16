Kimsesizler Mezarlığında Sona Eren Umut Yolculuğu

Sahil Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ekipleri 2018’in ilk dokuz ayında kaçak yollarla Ege Denizi’nden Avrupa’ya geçmeye çalışan 19 bin 685 düzensiz göçmeni yakaladı. Bu süre zarfında yeni bir hayat için umut yolculuğuna çıkanlardan 72’si boğularak ya da soğuk sularda donarak hayatını kaybetti. Son olarak 8 Ekim’de Karaburun açıklarında dokuz göçmenin daha cesedi bulundu.

​Bulunan cesetler yasal prosedürlerin tamamlanması için önce Adli Tıp Kurumu’na götürülüyor. Burada cesetlere otopsi yapılıyor, DNA örnekleri alınıyor. Eğer 15 gün içinde ölenlerin yakınları ortaya çıkarsa, cenazelerini istedikleri yere gömüyorlar. Sahipsiz cenazeler ise, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Doğançay Mezarlığı’ndaki 412 no.lu adaya defnediliyor

Amerika’nın Sesi’ne konuşan Mezarlıklar Daire Başkanlığı din görevlisi Kadir Çelenk burada yatanlar için “kimsesiz” tanımlaması yapılmasını doğru bulmuyor ve “onlara biz sahip çıkıyoruz” diyor. Çelenk, burada sadece Suriyelilerin değil, Irak ve Afgan vatandaşlarının da yattığını belirtiyor. Sahipsiz olarak gömülen bazı kişilerin yakınlarının daha sonra ortaya çıkabildiğini kaydeden Çelenk, cenazelerini arayanların daha rahat bulabilmesi için bütün kayıtların düzenli olarak tutulduğunu belirtiyor.