Elazığ’ın Arıcak ilçesinde başlatılan " Sıcak Aşım" projesi ile yemek yapamayacak durumda olan herkesin evine günlük 3 çeşit sıcak yemek ulaştırılmaya başlandı.

Arıcak Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından hazırlanan sosyal projeler kimsesizlere hizmet veriyor. 2 ay önce ‘Temiz Evim Projesi’ni hayata geçiren ve bakacak kimsesi bulunmayan hasta, yaşlı engellilerin de olduğu 104 hanenin temizliğini yapan vakıf, bu kez ise ‘Sıcak Aşım’ projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında yemek yapamayacak durumda olan 157 kişi tespit edildi. Her gün titizlikle aş evinde hazırlanan 3 çeşit sıcak yemek, görevliler tarafından sefer tasları ile ilçe merkezi, köy ve beldelerdeki evlere ulaştırılıyor. 9 ay sürecek olan ve devletin sıcaklığının vatandaşlara hissettiren projeden olumlu dönüşler alınmasıyla uzatılacağı bildirildi.

Şuanda 157 kişi projeden faydalanıyor

Vakıf olarak sosyal projelere devam ettiklerini belirten İlçe Kaymakamı Şenol Öztürk, “2 ay önce temiz evim projesini hayata geçirmiştik. O tüm hızıyla devam ediyor. Ardından da yine hazırlamış olduğumuz ‘Sıcak Aşım’ projesi Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızdan da kabul gördü. Yaklaşık 1 ay önce projeye başladık. Proje kapsamında yine belirlemiş olduğumuz 157 hemşehrimiz her gün sıcak yemekten faydalanıyor. Bu tür sosyal projelerde öncelikli adımlar atmak gerektiğinin farkındaydık. Bu proje kapsamında her gün hanelere arkadaşlarımız sıcak yemeklerini götürüyor” dedi.