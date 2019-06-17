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Kimsesizlerin yüzü "Sıcak Aşım" projesi ile güldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 11:34 | Son Güncelleme

Elazığ’ın Arıcak ilçesinde başlatılan " Sıcak Aşım" projesi ile yemek yapamayacak durumda olan herkesin evine günlük 3 çeşit sıcak yemek ulaştırılmaya başlandı.Arıcak Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından hazırlanan sosyal projeler kimsesizlere hizmet veriyor.

Elazığ’ın Arıcak ilçesinde başlatılan " Sıcak Aşım" projesi ile yemek yapamayacak durumda olan herkesin evine günlük 3 çeşit sıcak yemek ulaştırılmaya başlandı.
Arıcak Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından hazırlanan sosyal projeler kimsesizlere hizmet veriyor. 2 ay önce ‘Temiz Evim Projesi’ni hayata geçiren ve bakacak kimsesi bulunmayan hasta, yaşlı engellilerin de olduğu 104 hanenin temizliğini yapan vakıf, bu kez ise ‘Sıcak Aşım’ projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında yemek yapamayacak durumda olan 157 kişi tespit edildi. Her gün titizlikle aş evinde hazırlanan 3 çeşit sıcak yemek, görevliler tarafından sefer tasları ile ilçe merkezi, köy ve beldelerdeki evlere ulaştırılıyor. 9 ay sürecek olan ve devletin sıcaklığının vatandaşlara hissettiren projeden olumlu dönüşler alınmasıyla uzatılacağı bildirildi.

Şuanda 157 kişi projeden faydalanıyor
Vakıf olarak sosyal projelere devam ettiklerini belirten İlçe Kaymakamı Şenol Öztürk, “2 ay önce temiz evim projesini hayata geçirmiştik. O tüm hızıyla devam ediyor. Ardından da yine hazırlamış olduğumuz ‘Sıcak Aşım’ projesi Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızdan da kabul gördü. Yaklaşık 1 ay önce projeye başladık. Proje kapsamında yine belirlemiş olduğumuz 157 hemşehrimiz her gün sıcak yemekten faydalanıyor. Bu tür sosyal projelerde öncelikli adımlar atmak gerektiğinin farkındaydık. Bu proje kapsamında her gün hanelere arkadaşlarımız sıcak yemeklerini götürüyor” dedi.

"Bir kişi bile olsa yemeklerimiz gidiyor"
Projenin yaklaşık 9 ay süreceğini aktaran Kaymakam Öztürk, “Ardından olumlu sonuçlar aldığımız projeye devam etmeyi düşünüyoruz. Bu projemiz de tüm ilçe merkezimiz beldelerimiz ve köylerimiz faydalanıyor. En ücra köşede bile olsa orada kimsesiz, fiziki anlamda yemek yapmaya müsaid olamayan bir kişi bile olsa yemeklerimiz gidiyor. Buradaki amaç maddi yardımdan ziyade parası olsa dahi yemek yapma noktasında sıkıntı yaşayabilen insanlarımız oluyor. Buradaki en önemli hususumuz muhtaçlık sınırı olmakla beraber evde kimi kimsesi olmamasıdır. Çünkü bu çemberi genişlettiğimiz zaman sayı çok yukarılara çıkıyor. Dolayısıyla sayıyı aşağı da tutmamızın kriteri de kimi kimsesi olmamasıdır. Daha önceki projemizde olduğu gibi bu projemizde de insanlarımız tarafından beğeni alıyor bu da bizde mutluluk veriyor” diye konuştu.

Kimsesizlerin yüzü "Sıcak Aşım" projesi ile güldü

Kimsesizlerin yüzü "Sıcak Aşım" projesi ile güldü

Kimsesizlerin yüzü "Sıcak Aşım" projesi ile güldü

Kimsesizlerin yüzü "Sıcak Aşım" projesi ile güldü

Kimsesizlerin yüzü "Sıcak Aşım" projesi ile güldü

Kimsesizlerin yüzü "Sıcak Aşım" projesi ile güldü

Kimsesizlerin yüzü "Sıcak Aşım" projesi ile güldü

Kimsesizlerin yüzü "Sıcak Aşım" projesi ile güldü

Kimsesizlerin yüzü "Sıcak Aşım" projesi ile güldü

Kimsesizlerin yüzü "Sıcak Aşım" projesi ile güldü

Kimsesizlerin yüzü "Sıcak Aşım" projesi ile güldü

Kimsesizlerin yüzü "Sıcak Aşım" projesi ile güldü

Kimsesizlerin yüzü "Sıcak Aşım" projesi ile güldü

Kimsesizlerin yüzü "Sıcak Aşım" projesi ile güldü

Kimsesizlerin yüzü "Sıcak Aşım" projesi ile güldü
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