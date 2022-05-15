Kimseye aldırış etmediler! Cadde ortasında kargo paketini çaldılar

Olay, Karabük Bayır Mahallesi Kemal Güneş Caddesi’nde meydana geldi. Trafiğe kapalı cadde üzerinde bir kargo firmasının çalışanı kargo paketlerini dağıtıma çıkardı.

CEP TELEFONU OLAN PAKETİ ÇALDILAR

Cadde üzerindeki bir iş merkezinin önüne el arabasını bırakıp paket vermeye giden kargocunun el arabasında bulunan ve içerisinde cep telefonunun bulunduğu kargo paketi, biri kadın 2 kişi tarafından çalındı.hırsızlık anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kargo paketinin el arabasında olmadığını fark eden kargo çalışanı ise paketin çalındığını fark edip durumu polis ekiplerine bildirdi.

SERBEST KALDILAR

Bunun üzerine iş merkezinin girişindeki işyerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen ekip kargo paketini çalan iki kişiyi tespit ederek yakaladı. Polis merkezine getirilen şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, çalınan telefon ise kargo çalışanına iade edildi. (DHA)



