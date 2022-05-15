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  4. Kimseye aldırış etmediler! Cadde ortasında kargo paketini çaldılar

Kimseye aldırış etmediler! Cadde ortasında kargo paketini çaldılar

15.05.2022 22:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te cadde ortasında duran kargo paketlerini gören biri kadın 2 kişi, kimseye aldırmadan hırsızlık yaptı. İçerisinde cep telefonu bulanan kargo paketini çalan kişiler daha sonra kayıplara karıştı. Hırsızlık anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kimseye aldırış etmediler! Cadde ortasında kargo paketini çaldılar

Olay, Karabük Bayır Mahallesi Kemal Güneş Caddesi’nde meydana geldi. Trafiğe kapalı cadde üzerinde bir kargo firmasının çalışanı kargo paketlerini dağıtıma çıkardı.

CEP TELEFONU OLAN PAKETİ ÇALDILAR

Cadde üzerindeki bir iş merkezinin önüne el arabasını bırakıp paket vermeye giden kargocunun el arabasında bulunan ve içerisinde cep telefonunun bulunduğu kargo paketi, biri kadın 2 kişi tarafından çalındı.hırsızlık anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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Kargo paketinin el arabasında olmadığını fark eden kargo çalışanı ise paketin çalındığını fark edip durumu polis ekiplerine bildirdi.

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SERBEST KALDILAR

Bunun üzerine iş merkezinin girişindeki işyerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen ekip kargo paketini çalan iki kişiyi tespit ederek yakaladı. Polis merkezine getirilen şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, çalınan telefon ise kargo çalışanına iade edildi. (DHA)


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Karabük
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