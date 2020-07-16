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Kimseye aldırış etmediler! Kamyon üstünde tehlikeli yolculuk

YAŞAM HABERLERİ  | 16.07.2020 13:32 | Son Güncelleme

Bursa'da bir cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde kamyon üzerine çıkarak yolculuk yapan 2 kişi, tehlikeye aldırış etmeden yolculuğuna devam etti. Çevreden gelen tepkilere de aldırış etmeyen ikili hiçbir önlem almadan böyle seyahat etti...

Edinilen bilgiye göre, Bursa - İzmir yolu Mustafakemalpaşa ilçesi yakınlarında 45 V plakalı kamyon ile yolculuk yapan 2 kişi görenleri şaşkına çevirdi. Anayolda 90-100 kilometre hız ile giden kamyonun üzerinde tehlikeli bir şekilde yolculuk yapan 2 kişi, arkadan gelen araç kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Trafiğe tehlikeye atan bu davranışlarına karşın yoldan geçen diğer araç sürücüleri uyarılarda bulunsa da tepkilere aldırış etmeden yolculuklarına devam etti. (İHA)

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