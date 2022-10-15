'Kimseye arkamızı dönemiyoruz, artık böyle yürümeye başladık' deyip intihara kalkıştı

Olay, Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Gazi Bulvarı üzerindeki köprülü kavşağın araç üst geçidinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, motosikleti çalınan ve ardından bunalıma giren G.D. (38) üst geçitteki demir korkuluklara çıkarak intihara teşebbüs etti. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesinin ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavşağın yan yolundaki trafik akımı kesilirken, itfaiye ekipleri de önlem amaçlı şişme branda açtı.

''ARKAMIZI DÖNEMİYORUZ''

Polislerin ikna çabalarına karşılık vermeyen G.D., motosikletinin çalındığını ve kendisiyle ilgilenilmediğini ileri sürerek, “Sabah motorum çalındı, memurları arıyorum gelen olmadı. Artık arkamızı dönemiyoruz, böyle yürümeye başladık” dedi.

KİMİ CANLI YAYIN YAPTI, KİMİSİ MANZARASINI TEŞEBBÜS YAPIP SELFİE ÇEKİNDİ

G.D’yi ikna çabaları sürerken, kaldırımda ve refüjlerde toplanan kalabalık cep telefonlarıyla naklen yayın yaptı. Canlı yayın yapanlar arasında her yaştan kadını ve erkeğin olması dikkat çekti. Bazı gençler ise intihar teşebbüs alanını manzara yapıp selfie çekti, çektiği fotoğrafı da yüzü gülerek inceledi.

MOTOSİKLET SÖZÜNÜ DUYUNCA İNTİHARDAN VAZGEÇTİ

Öte yandan polis, Gürkan D.'ye yardım edeceğini söyledi. 45 dakika boyunca üst geçidin demirlerine tutunan Gürkan D., çevreden biri motosiklet alma sözü verince intihardan vazgeçti. G.D., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

(İHA)

