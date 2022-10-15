HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 'Kimseye arkamızı dönemiyoruz, artık böyle yürümeye başladık' deyip intihara kalkıştı

'Kimseye arkamızı dönemiyoruz, artık böyle yürümeye başladık' deyip intihara kalkıştı

15.10.2022 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da motosikletinin çalınması üzerine bunalıma girdiği iddia edilen kişi, ''Sabah motorum çalındı, memurları arıyorum gelen olmadı. Artık arkamızı dönemiyoruz, artık böyle yürümeye başladık'' diyerek alabalığa arkasını dönük bir şekilde intihara teşebbüs etti. G.D. çevreden birinin motosiklet alma sözü vermesiyle intihardan vazgeçerken, ikna çabaları sürdüğü sırada, kaldırımda ve refüjlerde toplanan kalabalık cep telefonlarıyla naklen yayın yaptı.

'Kimseye arkamızı dönemiyoruz, artık böyle yürümeye başladık' deyip intihara kalkıştı

Olay, Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Gazi Bulvarı üzerindeki köprülü kavşağın araç üst geçidinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, motosikleti çalınan ve ardından bunalıma giren G.D. (38) üst geçitteki demir korkuluklara çıkarak intihara teşebbüs etti. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesinin ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavşağın yan yolundaki trafik akımı kesilirken, itfaiye ekipleri de önlem amaçlı şişme branda açtı.

Screenshot_20

''ARKAMIZI DÖNEMİYORUZ''

Polislerin ikna çabalarına karşılık vermeyen G.D., motosikletinin çalındığını ve kendisiyle ilgilenilmediğini ileri sürerek, “Sabah motorum çalındı, memurları arıyorum gelen olmadı. Artık arkamızı dönemiyoruz, böyle yürümeye başladık” dedi.

KİMİ CANLI YAYIN YAPTI, KİMİSİ MANZARASINI TEŞEBBÜS YAPIP SELFİE ÇEKİNDİ

G.D’yi ikna çabaları sürerken, kaldırımda ve refüjlerde toplanan kalabalık cep telefonlarıyla naklen yayın yaptı. Canlı yayın yapanlar arasında her yaştan kadını ve erkeğin olması dikkat çekti. Bazı gençler ise intihar teşebbüs alanını manzara yapıp selfie çekti, çektiği fotoğrafı da yüzü gülerek inceledi.

Screenshot_21

MOTOSİKLET SÖZÜNÜ DUYUNCA İNTİHARDAN VAZGEÇTİ

Öte yandan polis, Gürkan D.'ye yardım edeceğini söyledi. 45 dakika boyunca üst geçidin demirlerine tutunan Gürkan D., çevreden biri motosiklet alma sözü verince intihardan vazgeçti. G.D., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Screenshot_22

Screenshot_2

Screenshot_18

Akaryakıt istasyonuna pompalı tüfekle geldi, ortalığı kana buladıAkaryakıt istasyonuna pompalı tüfekle geldi, ortalığı kana buladı

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da akılalmaz olay! TIR şoförü fark edince şaşkına döndüİstanbul'da akılalmaz olay! TIR şoförü fark edince şaşkına döndü
Japonyalı Yumiko eski nişanlısına verdiği parayı geri aldı Japonyalı Yumiko eski nişanlısına verdiği parayı geri aldı
İstanbul için kar yağışı açıklaması!İstanbul için kar yağışı açıklaması!
Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Billur Kalkavan'dan acı haber

Billur Kalkavan'dan acı haber

EYT'de on binlerce kişiye mahkeme yolu gözükebilir!

EYT'de on binlerce kişiye mahkeme yolu gözükebilir!

Madendeki patlamadan acı haberler geldi: Can kaybı yükseldi

Madendeki patlamadan acı haberler geldi: Can kaybı yükseldi

Bartın'daki patlamayla ilgili çok acı detay! Bakan Dönmez açıkladı

Bartın'daki patlamayla ilgili çok acı detay! Bakan Dönmez açıkladı

Dekolteli hırsızlar olay olmuştu! Ev sahibinden ceza tepkisi

Dekolteli hırsızlar olay olmuştu! Ev sahibinden ceza tepkisi

Bartın’daki faciadan çok acı görüntü! ‘Ben bu acıya dayanamam…’

Bartın’daki faciadan çok acı görüntü! ‘Ben bu acıya dayanamam…’

İlginizi Çekebilir

Taşlanarak infaz edilecekti! Ölü bulundu

Taşlanarak infaz edilecekti! Ölü bulundu

Hedefinize ulaşmanıza biraz daha olabilir

Hedefinize ulaşmanıza biraz daha olabilir

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Yan etkileri çok çirkin: Başınıza geleceklere hazır olmalısınız

Yan etkileri çok çirkin: Başınıza geleceklere hazır olmalısınız

Eklem sorunlarını azaltır, ağrıları dindirir, anında rahatlatır...

Eklem sorunlarını azaltır, ağrıları dindirir, anında rahatlatır...

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.