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  4. Kimseyi dinlemedi! E-5 yolunda kendini aşağıya bıraktı!

Kimseyi dinlemedi! E-5 yolunda kendini aşağıya bıraktı!

06.07.2024 11:31
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06.07.2024 11:31
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İstanbul'da yaşayan Sümeyye K. isimli 18 yaşındaki genç kız, dün akşam saatlerinde E-5 yolu üzerinden koşarak, kendini istinat duvarı üzerinden aşağıya bıraktı. Hiç kimseyi dinlemeyen genç kızın görüntüleri saniye saniye kameralara yansıdı.

İstanbul'da dün akşam saat 20.15 sularında E-5 Karayolu Kağıthane Talatpaşa Mahallesi mevkisinde 18 yaşındaki Sümeyye K., istinat duvarının üstünden aşağıya atladı. Ambulansla hastaneye kaldırılan genç kızın hayati tehlikesi devam ediyor.

METRELERCE YÜKSEKTEN KENDİNİ ATTI!

Genç kızın gören çevredeki vatandaşlar anında polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede gelen polis ekipleri genç kızı ikna etmeye çalışsa da, hiç kimseyi dinlemeden bir anda duvarın üstünde koşarak aşağıya atladı.

sumeyye

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Korkunç dakikalar anbean kameralara yansırken, yola düşen 18 yaşındaki Sümeyye K. ağır şekilde yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Şişli'deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Sümeyye K. tedavi altına alındı. Genç kızın durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesini sürdüğü öğrenildi. (İHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

Express


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