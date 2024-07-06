Kimseyi dinlemedi! E-5 yolunda kendini aşağıya bıraktı!

İstanbul'da dün akşam saat 20.15 sularında E-5 Karayolu Kağıthane Talatpaşa Mahallesi mevkisinde 18 yaşındaki Sümeyye K., istinat duvarının üstünden aşağıya atladı. Ambulansla hastaneye kaldırılan genç kızın hayati tehlikesi devam ediyor.

METRELERCE YÜKSEKTEN KENDİNİ ATTI!

Genç kızın gören çevredeki vatandaşlar anında polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede gelen polis ekipleri genç kızı ikna etmeye çalışsa da, hiç kimseyi dinlemeden bir anda duvarın üstünde koşarak aşağıya atladı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Korkunç dakikalar anbean kameralara yansırken, yola düşen 18 yaşındaki Sümeyye K. ağır şekilde yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Şişli'deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Sümeyye K. tedavi altına alındı. Genç kızın durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesini sürdüğü öğrenildi. (İHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır





