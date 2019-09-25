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"Kimseyi ötekileştirecek durumumuz yok"

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.09.2019 14:25 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı: - "Bizim kimseyi ötekileştirecek durumumuz yok, biz herkese sahip çıkacağız. Türk'e, Kürt'e, Arap'a, Sünni'ye, Laz'a ve Çerkez'e, bu ülkeyi kimlik siyaseti üzerinden ayrıştırmaya çalışan anlayışın karşısında duracağız" - "Önümüzde yeni seçim var, o seçim 2023 tarihinde olacak. Erken olur mu, olabilir, olursa da CHP'liler göğsünü gere gere o seçime gidecek, demokrasinin kazanması için elinden geleni yapacak"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, "Bizim kimseyi ötekileştirecek durumumuz yok, biz herkese sahip çıkacağız. Türk'e, Kürt'e, Arap'a, Sünni'ye, Laz'a ve Çerkez'e, bu ülkeyi kimlik siyaseti üzerinden ayrıştırmaya çalışan anlayışın karşısında duracağız." dedi.

Erzurum'daki bir otelde düzenlenen "CHP Erzurum Bölge Toplantısı", Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Gümüşhane, Iğdır, Kars, Muş ve Van'dan parti teşkilatlarının katılımıyla gerçekleşti.

Oğuz Kaan Salıcı, toplantıda yaptığı konuşmada, Erzurum Kongresi'nin 100. yılında Erzurum'da bölge toplantısı yaptıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Adana'da polis aracının geçişi sırasında düzenlenen hain bombalı saldırıyı kınayan ve yaralılara acil şifa dileklerinde bulunan Salıcı, şöyle konuştu:

"Terör üzerinden kimsenin sonuç alamayacağını, Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünü, aynı zamanda demokratik, laik, sosyal, hukuk devleti niteliğiyle yargının bağımsız olduğu, medyanın kendi istediğini yazabildiği bir Türkiye'de hiç kimsenin kimliğinden, kişiliğinden dolayı ötekileştirilmeyeceğini ve burası üzerinden kendisine çıkar sağlamak isteyen terör örgütlerinin de hiçbir şey elde edemeyeceğini hep beraber göstermemiz lazım. Bizim kimseyi ötekileştirecek durumumuz yok, biz herkese sahip çıkacağız. Türk'e, Kürt'e, Arap'a, Sünni'ye, Laz'a ve Çerkez'e, bu ülkeyi kimlik siyaseti üzerinden ayrıştırmaya çalışan anlayışın karşısında duracağız."

- "Yeni seçim, 2023'te olacak"

Salıcı, Türkiye'de siyasetin yeniden şekillendiğini ve iktidarın Türkiye'yi yönetemediğini ileri sürerek, CHP olarak hep birlikte Türkiye'yi daha iyi noktaya taşımak için çaba göstereceklerini aktardı.

CHP'li belediyeleri başarılı olması için her zaman destekleyeceklerini ifade eden Salıcı, "Önümüzde yeni seçim var, o seçim 2023 tarihinde olacak. Erken olur mu, olabilir, olursa da CHP'liler göğsünü gere gere o seçime gidecek, demokrasinin kazanması için elinden geleni yapacak. Bize düşen partimizin yeni kazanmış olduğu belediyeleri, belediye başkanları ve örgütümüzün yapacağı çalışmalar üzerinden başarılı olmasını ve CHP'nin dar gelirliyi koruyan, bu ülkenin ötekileştirilmiş kesimlerini kucaklayan, onlara hizmet veren bir belediye başkanlığı ve hizmeti yapabildiğini tüm Türkiye'ye göstermek." diye konuştu.

31 Mart yerel seçimlerinde iktidar partisinin ağır yenilgi aldığını savunan Salıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder" sözlerini hatırlattı.

- "Adana, Mersin ve Antalya'yı kazandık"

Ankara'da, bakanlar, milletvekilleri ve devlet kademelerinin şuan CHP'li belediyeden hizmet aldığını vurgulayan Salıcı, "İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyesi dışında uzun zamandır kazanamadığımız Adana'yı da kazandık. Mersin ve Antalya gibi yeni kazandığımız büyükşehirler de oldu. Karadeniz'de Batı ve Doğu'da CHP'li belediye başkanları, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde uyguladığı bu strateji ve siyasi yaklaşımın sonunca önemli başarı gösterdi." ifadelerini kullandı.

Salıcı, 17 yıldan bu yana AK Parti tarafından yönetilen Türkiye'de ağır ekonomik krizin olduğunu iddia ederek her ay temel tüketim malzemelerine zam yapıldığını söyledi.

Türkiye'nin demokrasi standardının AK Parti döneminde geriye gittiğini savunan Oğuz Kaan Salıcı, şunları kaydetti:

"Yargı öyle durumdaki, muhalefet partisinin genel başkanına yumurta atıyorsunuz ve Mecliste yumruklama girişiminde bulunuyorsunuz serbest kalıyorsunuz. Bir kaç bin kişiyi örgütleyip bir şehit cenazesinde şehidin şehitlik mertebesine de saygısız davranışta bulunarak genel başkanı linç etme girişiminde bulunuyorsunuz, orada da serbest kalıyorsunuz. Yargı neredeyse hiç çalışmıyor, tamamen siyasallaşmış durumda. CHP komisyon kuruyor, Çubuk'ta yapılan işleri, görüntüleri, isimleri tek tek ortaya çıkarıyor, hala onlarla ilgili de adım atılmış değil. Muhalefete yapılan her türlü saldırı AK Parti döneminde maalesef iyice araştırılmadan üstü kapatılıyor."

Toplantı, basına kapalı devam etti.

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CHP Erzurum Bölge Toplantısı CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı Erzurum

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