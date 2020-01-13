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  4. Kimya Alizade - Hollanda: İran'ı terk eden tekvandocu henüz sığınma başvurusu yapmadı

Kimya Alizade - Hollanda: İran'ı terk eden tekvandocu henüz sığınma başvurusu yapmadı

13.01.2020 20:01 | Son Güncelleme

İran'ın bugüne kadar olimpiyatlarda madalya kazanan tek kadın sporcusunun, ülkesini terk ettikten sonra yaklaşık 1 aydır Hollanda'nın Eindhoven kentinde yaşadığı ve burada antrenmanlarına devam ettiği ortaya çıktı. Hollanda Göç ve Vatandaşlık Dairesi (IND), Alizade'nin şu ana kadar sığınma başvurusunda bulunmadığını açıkladı. Lahey'den Yusuf Özkan'ın haberi.

Kimya Alizade - Hollanda: İran'ı terk eden tekvandocu henüz sığınma başvurusu yapmadı

İran'ın bugüne kadar olimpiyatlarda madalya kazanan tek kadın sporcusu olan Kimya Alizade'nin ülkesini terk ettikten sonra yaklaşık 1 aydır Hollanda'nın Eindhoven kentinde yaşadığı ve burada antrenmanlarına devam ettiği ortaya çıktı. Hollanda Göç ve Vatandaşlık Dairesi (IND), Alizade'nin şu ana kadar sığınma başvurusunda bulunmadığını açıkladı.

Hollanda Televizyonu'na (NOS) göre, Kimya Alizade'nin sığınma başvurusu yapıp yapmayacağı ya da gelecekte Hollanda'da kalıp kalmayacağı henüz belli değil.

Alizade'nin Hollanda'daki süreci sessizce beklemek istediği ancak ülkede bulunduğuna ilişkin bir fotoğrafın basına sızması üzerine, hafta sonu İran'ı terk ettiğini açıklamak zorunda kaldığı belirtiliyor.

21 yaşındaki İranlı sporcu Instagram üzerinden yaptığı açıklamada, "İran'da yıllardır ezilen milyonlarca kadından biri olduğunu" belirterek, bugüne kadar yetkililerin söylemesini istediği şeyleri söyleyip, giymesini istedikleri şeyleri giydiğini söylemişti.

Kimya Alizade, "İkiyüzlülüğün, yalanların, adaletsizliğin ve dalkavukluğun parçası olmak istemiyorum" diyerek ülkesini terk ettiğini açıklamıştı.

2016'daki Rio Olimpiyatları'nda tekvandoda 57 kiloda bronz madalya kazanan Alizade Pazar günü Eindhoven'de, İran tarafından düşürülen Ukrayna Hava Yolları'na ait yolcu uçağının kurbanları anısında düzenlenen bir anma törenine de katılmıştı.

https://twitter.com/YJaleh/status/1216488073904693253

'Hollanda'da tekvando sporu için bir kazanım'

Hollanda'nın Eindhoven kentindeki bölgesel eğitim merkezinde tekvando antrenörlüğü yapan Mimoun El Boujjoufi, Kimya Alizade'nin yaklaşık 1 ay önce merkeze gelerek, kendisiyle antrenman yapıp yapamayacağını sorduğunu söyledi.

El Boujjoufi NOS'a yaptığı açıklamada, "Avrupa'ya tatile gelmişti ama eşi ile birlikte İran'a dönmeme kararı aldı" dedi.

Alizade'nin antrenman talebini olumlu karşıladıklarını belirten Hollandalı çalıştırıcı, "Çünkü niteliklerini biliyoruz. Hollanda'da tekvando sporu için bir kazanımdır" diye konuştu.

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