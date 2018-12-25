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Kimya deneyindeki dumandan etkilenen 15 öğrenci hastanelik oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 25.12.2018 13:36 | Son Güncelleme

KİLİS’in Yavuzlu köyündeki ortaokulda 15 öğrenci, fen bilgisi dersinde yapılan deney sırasında çıkan dumandan etkilendi.

Kimya deneyindeki dumandan etkilenen 15 öğrenci hastanelik oldu

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS’in Yavuzlu köyündeki ortaokulda 15 öğrenci, fen bilgisi dersinde yapılan deney sırasında çıkan dumandan etkilendi. Öğrenciler hastaneye götürüldü.
Yavuzlu Ortaokulu 6. sınıfta eğitim gören 15 öğrenci, fen bilgisi dersi için laboratuvara girdi. Öğretmen gözetiminde kimyasal bir deney yapmaya başlayan öğrenciler, çıkan dumandan etkilendi. Zehirlenme belirtileri görülen öğrenciler, öğretmenlerin çağırdığı ambulanslarla sağlık ocağına götürüldü. Buradan da tedbir amaçlı Kilis Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Kimya deneyindeki dumandan etkilenen 15 öğrenci hastanelik olduKimya deneyindeki dumandan etkilenen 15 öğrenci hastanelik olduKimya deneyindeki dumandan etkilenen 15 öğrenci hastanelik olduKimya deneyindeki dumandan etkilenen 15 öğrenci hastanelik oldu

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