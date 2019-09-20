Kimya fabrikasında kaçak biyodizel üretmişler

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir fabrikada kaçak yakıt ürettikleri iddiasıyla 11 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Nusratfakı Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kimya fabrikasında kaçak biyodizel üretildiği ihbarı alan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, söz konusu adrese operasyon düzenledi.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler fabrikada bin 300 ton kaçak biyodizel ele geçirdi.

Gözaltına alınan 11 kişi, emniyete götürüldü.

