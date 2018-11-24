Kimya mühendisi 5 yıldızlı otelde ölü bulundu; 'Siyanür içtim' notu çıktı

Özkan ARSLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da önemli isimlerin konakladığı 5 yıldızlı otelin odasında kalan kimya mühendisi Fatih G., odasında ölü bulundu. Dün akşam otele giriş yapan Fatih G.'nin odasının kapısında 'Siyanür içtim, girmeyin' notu bulunduğu belirtildi.

Atatürk Bulvarı üzerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin karşısında bulunan otelde, iddiaya göre, sabah temizlik yapan görevliler, bir odanın kapısında 'Siyanür içtim, odaya girmeyin' notunu buldu. Temizlik görevlilerinin haber verdiği otel yetkilileri odaya girdiklerinde yatakta bir kişinin hareketsiz halde yattığını belirledi. Yetkililer zaman kaybetmeden polis ve sağlık ekiplerine bilgi verdi.

Olay yerine giden polis ekipleri, notu görünce, odada siyanür bulunma tehlikesi üzerine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerine haber verdi. Polisin yaptığı incelemede, öldüğü belirlenen kişinin kimya mühendisi Fatih G. olduğu tespit edildi. Fatih G.'nin, dün akşam saatlerinde otele giriş yaptığı belirlendi.

Polis, otelin bulunduğu katta güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ve AFAD ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.