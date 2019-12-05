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Kimya öğrencisi Mehmet, teyzesinin evinde ölü bulundu (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 22:44 | Son Güncelleme

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI Sakarya Valiliği, Erenler ilçesinde Mehmet Ali Ç.'nin intiharı ile ilgili yazılı açıklamada bulundu.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
Sakarya Valiliği, Erenler ilçesinde Mehmet Ali Ç.'nin intiharı ile ilgili yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada şöyle denildi:
"İlimiz Erenler ilçesinde Mehmet Ali Ç.'nin ölüm sebebi ile ilgili olarak değişik kaynaklarda farklı açıklamaların yer aldığı görülmektedir. Konu ile ilgili olarak tahkikata başlanılmış olup ölüm sebebine ilişkin olay mahallinden gerekli numuneler alınarak yetkili makamlara gönderilmiştir. Ölüm sebebi Adli Tıp Kurumu raporu ile belirlenebilecektir."

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