HABER

Kimyagerliği bırakan kadın motosiklet tamircisine yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 10:03 | Son Güncelleme

İZMİR'de yaşayan ve daha önce kimyager olarak çalışan 34 yaşındaki Zeynep Fulya Bostancı mesleğini bırakarak sanayi bölgesinde motosikletlere özel onarım, tasarım ve modifiye yapmaya başladı.

Nevra UÇKAÇ / İZMİR, (DHA) İZMİR'de yaşayan ve daha önce kimyager olarak çalışan 34 yaşındaki Zeynep Fulya Bostancı mesleğini bırakarak sanayi bölgesinde motosikletlere özel onarım, tasarım ve modifiye yapmaya başladı. Kadın olarak ilk başta tepki aldığını belirten Bostancı, zamanla kendisine ait müşteri kitlesi oluştuğunu söyledi ve "Motosikletini yalnızca bana emanet eden özel müşterilerim var" dedi. İzmir'de yaklaşık 10 yıldır motosikletlerle ilgilenen Zeynep Fulya Bostancı, hobi olarak motosiklet kullanırken zamanla kişiye özel tasarım ve modifiye motosikletler konusunda sanayinin aranan ustalarından biri oldu. Asıl mesleği kimyagerliği bırakıp motosiklet tamircisi olan Bostancı, 6 yıllık eşi Ayet Bostancı (44) ile birlikte açtığı işyerinde gerek motosikletlerin mekanik onarımı ve bakımı gerekse kişiye özel tasarım ve modifiye ürünler üzerine çalışıyor. Önceleri yarış otomobillerine ilgi duyduğunu anlatan Bostancı, "Motosiklette bir tecrübem yoktu. Ne zamanki eşimle tanışıp motosiklet kullanmayı öğrendim, bu dünyayı keşfettim. Şimdi motosikletini yalnızca bana emanet eden özel müşterilerim var" dedi. Kadın olarak çok farklı tepkiler aldığını söyleyen Bostancı, şöyle konuştu: "5 sene önce dükkanımızı açmak için başvuru yaptığımızda vergi dairesinde bana şaşırdılar ve 'Kadın motosikletçi mi olur?' dediler. Ama zamanla kadın sürücü sayısı arttı ve bakış açışı değişti. Müşterilerim bana güveniyor. Mekanik bakım onarım dışında kişiye özel modifiye de yapıyorum. Onların zevklerine uygun dizayn geliştiriyorum. Eşimden ayrı bir müşteri portfoyüm var." 'İKİMİZ DE EN MÜKEMMELİ İSTİYORUZ' Her sabah saat 08.00'de kalkıp dükkan açtıklarını belirten Ayet Bostancı da eşiyle aynı işi yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yoğun çalıştıklarını ve eşinin zaman zaman eve vakit ayıramadığını da dile getiren Bostancı, "Zeynep ile evde de işte de beraberiz. Akşam eve döndüğümüzde eşimin yemek yapma fırsatı olmuyor. Genelde dışarıdan yemek söylüyoruz. İşimizle ilgili zaman zaman tartışmalarımız oluyor. Bazen benim yaptığım işi o beğenmiyor, bazen ben onunkini beğenmiyorum. O zaman müşterilerimiz araya giriyor. Çünkü ikimiz de takıntılıyız, en mükemmelini yapmak istiyoruz. Müşterilerimiz de arkadaşımız gibi oldu. Sorun yaşadığımızda onlar araya giriyor" dedi.

PARTNERSıla'ya Hazer Amani sorulunca bakın ne tepki verdi?Sıla'ya Hazer Amani sorulunca bakın ne tepki verdi?
(Özel) Kafasına "RTE" kazıttı(Özel) Kafasına "RTE" kazıttı
Çaldıkları altınları pay ederken öyle bir diyalog yaşanmış ki...Çaldıkları altınları pay ederken öyle bir diyalog yaşanmış ki...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Saddam'ın torunu Irak'ı nasıl terk ettiklerini anlattı

Saddam'ın torunu Irak'ı nasıl terk ettiklerini anlattı

Trump, 'ulusal acil durum' ilan edecek

Trump, 'ulusal acil durum' ilan edecek

Ünlü şarkıcının Sevgililer Günü paylaşımı olay oldu!

Ünlü şarkıcının Sevgililer Günü paylaşımı olay oldu!

Fiyatlar yüzde 50 düştü! Vatandaş oraya akın etti

Fiyatlar yüzde 50 düştü! Vatandaş oraya akın etti

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

Kan donduran olay! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Kan donduran olay! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Yeniden kuruldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Yeniden kuruldu!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

Erdoğan salondaki o sözlere böyle yanıt verdi: Senin haberin yok

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Pes' dedirten olay! Ellerini bağlayıp, plastik kelepçeyle boğdular! Sıra altınları paylaşmaya gelince bakın neler yaşanmış

Çaldıkları altınları pay ederken öyle bir diyalog yaşanmış ki...

Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı! Bir polisi şehit etti

Birlikte yaşadığı kadını rehin aldı! Bir polisi şehit etti

İstanbul'da sabah şoku! Savaş alanına döndü

İstanbul'da sabah şoku! Savaş alanına döndü

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini! (Havalar ne zaman ısınacak?)

Havalar ne zaman ısınacak? Meteoroloji duyurdu

16 yaşındaki kız, babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Kan donduran olay! Babasını boğazından bıçaklayarak öldürdü

İzmir'de sanayi bölgesinde EYP'li saldırı

İzmir'de hareketli dakikalar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.