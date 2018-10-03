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Kimyasal atık nedeniyle dere "kırmızı ve pembe" akıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 19:25 | Son Güncelleme

Ergene Nehri'nin kolu Çorlu Deresi fabrika atıkları nedeniyle kırmızı tonlarında akmaya başladı

TEKİRDAĞ (AA) - Ergene Nehri'nin kolu Çorlu Deresi fabrika atıkları nedeniyle kırmızı tonlarında akmaya başladı

Derenin Çerkezköy Veliköy Mahallesi kesiminden geçen bölümü kırmızı, pembe tonlarında akıyor.

Pek çok fabrikanın bulunduğu bölgede dereye kimyasal boya atığı salındığı iddia ediliyor.

Tamamen pembe ve kırmızı renge bürünen dere çevre kirliliğini gözler önüne serdi.

Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, AA muhabirine durumu Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bildirdiğini, ekiplerin numune alarak gerekli incelemeyi yapacaklarını söyledi.

- Çevre kirliliği gözler önünde

Çorlu deresinin karıştığı Ergene nehri de kirliği nedeniyle gündeme geliyor.

Yıldız Dağları'ndan tertemiz doğan Ergene, kollarına kimyasal sanayi atıklarının karışması nedeniyle kirlilik kurbanı olmasıyla dikkati çekiyor. Sanayi bölgelerinden geçen kollarıyla gelen kirlilik nedeniyle bazı alanlarda simsiyah akan Ergene, Meriç nehri ile birleşip Saroz körfezinden Ege Denizi'ne dökülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Çerkezköy Çorlu Deresi Tekirdağ

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