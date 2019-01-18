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Kimyasal deposundaki gaz sızıntısını güvenlik görevlileri fark etti

YAŞAM HABERLERİ  | 18.01.2019 11:17 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde kimyasal madde üretimi yapılan iş yerinde 2 kimyasalın karışması sonucu ortaya çıkan zehirli gaz, güvenlik görevlilerinin durumu fark etmesiyle, itfaiye tarafından temizlendi.

Kimyasal deposundaki gaz sızıntısını güvenlik görevlileri fark etti

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde kimyasal madde üretimi yapılan iş yerinde 2 kimyasalın karışması sonucu ortaya çıkan zehirli gaz, güvenlik görevlilerinin durumu fark etmesiyle, itfaiye tarafından temizlendi.
Olay, saat 06.00 sıralarında Zafer Mahallesi'nde bulunan Yeni Sanayi Sitesi'ndeki kimyasal üretimi yapılan iş yerinde yaşandı. İddiaya göre iş yerinden dumanların yükseldiğini gören güvenlik görevlileri, durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 2 kimyasal gazın karışması sonucu ortaya zehirli gaz yayıldığını belirledi. Hemen gazın çevreye yayılmaması için müdahalede bulundu. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Zehirli gaz, işyerinden kısa sürede boşaltıldı. İtfaiye ekipleri ayrıca kazanlara da köpükle müdahalede bulundu. Polis ve itfaiyenin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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Kimyasal deposundaki gaz sızıntısını güvenlik görevlileri fark etti

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