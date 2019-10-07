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Kimyasal madde böyle parladı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.10.2019 17:30 | Son Güncelleme

İzmir’in Konak ilçesine bağlı Gıda Çarşısı’nda çöp konteynerine atılan kimyasal maddenin atık maddelerle tepkimeye girmesiyle yangın çıktı.

Kimyasal madde böyle parladı

İzmir’in Konak ilçesine bağlı Gıda Çarşısı’nda çöp konteynerine atılan kimyasal maddenin atık maddelerle tepkimeye girmesiyle yangın çıktı. Ekiplerin söndürme çalışması sırasında kimyasal madde parlarken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, İzmir’in Konak ilçesine bağlı Gıda Çarşısı’nda öğle saatlerinde meydana geldi. İzmir Konak Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde bulunan çöp konteynerine atılan kimyasal maddenin atık maddelerle tepkimeye girmesi nedeniyle yangın çıktı. Çevredeki esnafın durumu 110 (112) ihbar hattına ihbar etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından olay yerine Merkez Bölge Amirliğine bağlı yangın müdahale ve AKS ekibi sevk edildi. Ekiplerce kısa sürede kontrol alınan yangın kuru kimyevi toz ve kumlama yapılarak söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı olay yerinde havaya yayılarak tehlike oluşturması ihtimaline karşı güvenlik önlemleri alındı. Yangını söndürme çalışma sırasında ise kimyasal madde parladı. O anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

"Belli periyotlarda yapılıyor"
Olayın görgü tanıklarından Volkan Biber, "3-4 ayda bir kimliği belirsiz kişiler tarafından çöpe atılan bir madde var. Duman çıkıyor. Zehirleniyoruz, kapı pencere açamıyoruz. Ekipler de müdahale ediyor. Sabah söndürmeye çalışılırken patlama oldu. Öğrenciler de korktu. Belli periyotlarda yapılan bir şey. Neden yapılıyor bilmiyoruz. Şuraya güvenlik kamerası konulsa, kimlerin attığı tespit edilse gerekli işlemler yapılır. Biz burada bunu çekmeye devam ediyoruz. Bu maddenin kimyasal madde olduğunu düşünmüyorum. Bu daha çok baharat, kuru yemiş olabilir. Ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Patlama sırasında korktuk ve içeri kaçtık. Öğrenciler bağırıştı. Devasa alevler çıkmadı ama ses çıktı" dedi.

"İlacı çöpe atıyorlar"
Bir diğer görgü tanığı Muhammed Çetinkaya da "Bu olay daha önce de gerçekleşti. Burada baharat, bakliyat işi yapan firmalar var. Böceklenme olmasın diye ilaçlama yapıyorlar, ilacı da çöpe atıyorlar. Yağmur yağında tepkime yaptı. Duman çıkınca ekipleri aradık. Konteyneri devirdikten sonra da patladı. Öğrenciler bağırdı, camlar titredi. Çok korktuk. Ekipler yolu kapatmıştı ama bir vatandaş yakınındaymış. Patlama onu geriye attı. Hatta ekipten birinin kaskı çıktı. Kokudan dolayı boğazlarımızda yanma var" diye konuştu.

Kimyasal madde böyle parladı

Kimyasal madde böyle parladı

Kimyasal madde böyle parladı

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