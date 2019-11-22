Kimyasal madde ile intihara kalkıştı, 18 kişi hastaneye kaldırıldı

Olay, merkez Aziziye ilçesinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Gülşah- İlhami A. çiftinin 4 çocuğundan İbrahim A., odasından çıkmayınca annesi şüphelendi. Odanın kapısını zorlayarak açan anne ve diğer çocuğu, İbrahim A.'yı baygın halde buldu. Aile hemen 112'yi arayarak yardım istedi.

Kimyasal madde ile intihara teşebbüs ettiği ileri sürülen İbrahim A., Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ona yardım eden aile üyelerinin de zehirlenme şüphesine karşı AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi.

6 KATLI BİNA BOŞALTILDI, 18 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

6 katlı bina boşaltıldı, polis apartman çevresini güvenlik şeridi çekerek kapattı. Aile ve apartmanda yaşayanlardan 18 kişi, kimsayal maddeden zehirlenme şüphesiyle ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Erzurum Valisi Okay Memiş, ekiplerin olaya müdahale ettiğini belirterek, "Böyle bir bilgi var, ekipler müdahale ediyor şu anda . Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geliyor. Aile içinde sorun olduğu değerlendiriliyor. Hemen AFAD ekipleri müdahale etti. Bunlar kötü örnek oluyor. İnsanları olumsuz etkiliyor. Basın olarak bu konuya duyarlılık gösterirseniz çok memnun olurum" diye konuştu.