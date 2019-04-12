HABER

Kimyasal madde şakası öğrencileri hastanelik etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 15:48 | Son Güncelleme

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir ortaokul öğrencisinin, şaka amacıyla arkadaşlarının suyuna kimyasal madde katması sonucu 11 kişi zehirlendi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir ortaokul öğrencisinin arkadaşlarının suyuna kimyasal madde katması sonucu 11 kişi zehirlendi.

İddiaya göre, Mahmut Hümayun Özhelvacı Ortaokulu öğrencisi M.A, yeni ürünlerin nemlenmesini ve küflenmesini önlemek amacıyla kutuların içerisine konulan kimyasal maddeyi, şaka amacıyla arkadaşlarının sularına karıştırdı.

Sudan içen 11 öğrenci, baş dönmesi şikayetiyle okul yönetimine başvurdu.

İhbar üzerine okula gelen 112 Acil Servis ekiplerince Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırılan öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Öte yandan, İl Sağlık Müdürlüğü ekibi de okulda incelemelerde bulundu.

Kara deliğe düşersek ne olur? Kara deliğe düşersek ne olur?
Demirtaş'a hakaret davasında dosya uzlaşma bürosuna gidecekDemirtaş'a hakaret davasında dosya uzlaşma bürosuna gidecek
Adana'da Sakıp Sabancı'ya mevlit okutulduAdana'da Sakıp Sabancı'ya mevlit okutuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep kimyasal madde Mahmut Hümayun Özhelvacı Ortaokulu öğrenci zehirlenme

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK'ya çağrı ve 'İBB' iddiası

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK'ya çağrı ve 'İBB' iddiası

Bakan Çavuşoğlu'ndan, Fransız parlamanterlere sert cevap

Bakan Çavuşoğlu'ndan, Fransız parlamanterlere sert cevap

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yeni kıdem tazminatı nasıl olacak?

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yeni kıdem tazminatı nasıl olacak?

İlk kez bir defilede boy gösterdi! Seksi mayosuyla olay oldu

İlk kez bir defilede boy gösterdi! Seksi mayosuyla olay oldu

YSK, Diyarbakır Bağlar için kararını verdi! Mazbata verilmeyecek

YSK, Diyarbakır Bağlar için kararını verdi! Mazbata verilmeyecek

YSK kararı verdi! Bir ilçede daha seçimler yenilenecek!

YSK kararı verdi! Bir ilçede daha seçimler yenilenecek!

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Galata Kulesi'nde feci ölüm! Aşağıya düştü

Galata Kulesi'nde feci ölüm! Aşağıya düştü

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Demirtaş'a hakaret davasında dosya uzlaşma bürosuna gidecek

Demirtaş'a hakaret davasında dosya uzlaşma bürosuna gidecek

Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden o belge hakkında açıklama

Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden o belgeye açıklama

Suriye sınırına komando takviyesi

Suriye sınırına komando takviyesi

'Süper burunlar' suçu önlüyor!

'Süper burunlar' suçu önlüyor!

Zap ve Avaşin-Basyan bölgesine operasyon!

Zap ve Avaşin-Basyan bölgesine operasyon!

Sülüklerin nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya

Uzmanlar uyarıyor: Nesilleri tükeniyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.