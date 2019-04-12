Kimyasal madde şakası öğrencileri hastanelik etti

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir ortaokul öğrencisinin arkadaşlarının suyuna kimyasal madde katması sonucu 11 kişi zehirlendi.
İddiaya göre, Mahmut Hümayun Özhelvacı Ortaokulu öğrencisi M.A, yeni ürünlerin nemlenmesini ve küflenmesini önlemek amacıyla kutuların içerisine konulan kimyasal maddeyi, şaka amacıyla arkadaşlarının sularına karıştırdı.
Sudan içen 11 öğrenci, baş dönmesi şikayetiyle okul yönetimine başvurdu.
İhbar üzerine okula gelen 112 Acil Servis ekiplerince Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırılan öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Öte yandan, İl Sağlık Müdürlüğü ekibi de okulda incelemelerde bulundu.
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