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  4. Kimyasal madde yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Kimyasal madde yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

17.11.2020 23:21 | Son Güncelleme:
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Balıkesir’in Bandırma ilçesinde kontrolden çıkan kimyasal yüklü kamyon devrildi.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde kontrolden çıkan kimyasal yüklü kamyon devrildi. Kazada sürücü yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Bandırma-Balıkesir yolu Banvit mevkiinde 10 PJ 139 plakalı kimyasal bidonlarla dolu bir kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Şoför yan yatan aracın içerisinden kendi imkanlarıyla çıktı. Olay yerine intikal eden 112 ekipleri yaralı şoförü hastaneye sevk edildi. Çevreye kimyasal maddelerin saçıldığı bölgede Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma itfaiye ekipleri güvenlik önlemi aldı.

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