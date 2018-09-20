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Kimyasal madde yüklü kamyonun kaza yapması

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 17:48 | Son Güncelleme

Düzce Valiliği: - "Tamamen temizlik yapıldıktan sonra oluşan tehlikeli atıklar, imha edilmek üzere İZAYDAŞ Tehlikeli Atık Bertaraf Tesisi'ne gönderilecektir"

Düzce Valiliği, Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde dün tır ile asit yüklü kamyonun çarpışması sonucu yola dökülen tehlikeli atıkların tamamen temizlik yapıldıktan sonra imha edilmek üzere, İZAYDAŞ Tehlikeli Atık Bertaraf Tesisi'ne gönderileceğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, dün Anadolu Otoyolu Ankara istikameti Doğanlı Köyü mevkisinde kimyasal madde yüklü kamyona tırın arkadan çarpması neticesinde kaza meydana geldiği belirtildi.

Yaralanan tır sürücüsünün sağlık ekiplerince kimyasal biyolojik radyasyon ve nükleer (KBRN) müdahalesi yapılarak Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne nakledildiği ve tedavisinin devam ettiği aktarılan açıklamada, şöyle denildi:

"Kaza sonucu içinde kimyasal madde bulunan variller de yola saçılarak dökülmüştür. Olay yerine ulaşan karayolları ekipleri, AFAD, trafik ekipleri, jandarma, İl Sağlık Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri incelemelerde bulunmuştur. Otoyol tek şeride düşürülmüş, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü koordinasyonunda kimyasal madde üzeri kumla örtülerek otoyol emniyet şeridine kadar temizlenerek biriktirilmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Tehlikeli Atık Taşıma Lisansı olan firma ile sabah temizlik çalışmaları başlatılmış olup, tamamen temizlik yapıldıktan sonra oluşan tehlikeli atıklar İZAYDAŞ Tehlikeli Atık Bertaraf Tesisine imha edilmek üzere gönderilecektir."

Açıklamada ayrıca, otoyolda ulaşımın 3 şeritten sağlandığı ifade edildi.

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Düzce Kaza

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