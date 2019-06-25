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Kimyasal madde yüklü tanker alev topuna döndü! Dehşet anları kamerada!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 00:00 | Son Güncelleme

Sakarya'da etil asetat yüklü tankerde çıkan yangında biri ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-650 Sakarya-Bilecik kara yolu Pamukova mevkisinde, park halindeki etil asetat yüklü 41 ACP 383 plakalı tankerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kimyasal nedeniyle alevlerin parlaması sonucu aracın yakınında olan tankerin sürücüsü ile iki kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan bir kişi Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı, diğer 2 yaralı kent merkezindeki hastanelere sevk edildi.

Yangın nedeniyle çift yönlü yarım saat ulaşıma kapatılan kara yolunun Adapazarı istikameti, alevlerin kontrol altına alınmasıyla açıldı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü Bilecik istikametinde araç geçişine izin verilmiyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
sakarya Pamukova tanker yangın

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