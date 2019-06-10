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Kimyasal madde yüklü tanker devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 16:54 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki kazada araçta sıkışan sürücü yaralandı - İtfaiye ekipleri, tankerden kimyasal madde sızmasına karşı önlem alırken, trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde devrilen kimyasal madde yüklü tankerin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Feyzullah Bülbül (55) idaresindeki 33 BZJ 84 plakalı kostik asit yüklü tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kullar Varyant Köprüsü bağlantı yolunda kontrolden çıkarak devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada tankerde sıkışan sürücü, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İtfaiye ekipleri, tankerden kimyasal madde sızmasına karşı önlem aldı.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolu yan yolda trafik akışı 1 saat boyunca kontrollü sağlandı. Tankerin vinç yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

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Anahtar Kelimeler:
izmit Kocaeli kostik asit trafik kazası 1 yaralı

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