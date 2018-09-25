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Kimyasal madde yüklü tankerin çarptığı tır yandı: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 17:53 | Son Güncelleme

Kimyasal madde yüklü tankerin çarptığı tır yandı: 1 ölü

NİĞDE (AA) - Niğde'de kimyasal madde yüklü tankerin, tuvalet kağıdı yüklü tıra çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen tuvalet kağıdı yüklü tır, Adana-Niğde otoyolu Göbeklidağ mevkisinde H.H.Y. idaresindeki 68 HH 309 plakalı kimyasal yüklü tankerin arkadan çarpması sonucu, kontrolden çıktı.

Refüje çarparak alev alan tırın sürücüsü, olay yerinde yanarak öldü.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaza nedeniyle otoyolda ulaşım, tek yönden kontrollü olarak sağlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kaza Niğde TIR

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