Kimyasal maddeden zehirlenen baba kurtuldu, oğlu öldü

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN’ın Çine ilçesinde, iddiaya göre buldukları varilleri keserek hayvanlara yemlik yapmak isteyen Mehmet Emin Cesur (65) ile oğlu Mehmet Cesur (31), varillerden çıkan kimyasal madde kokusundan zehirlendi. Hastaneye kaldırılan baba kurtarılırken, oğlu ise yaşamını yitirdi.

Olay, dün Akçaova Mahallesinde meydana geldi. Mahallede demircilik yaparak yaşamlarını sürdüren Mehmet Emin Cesur ve oğlu Mehmet Cesur, buldukları kimyasal madde varillerini hayvanlara yemlik yapmak istedi. Kimyasal madde varillerini kesmeye başlayan baba-oğul, bu sırada varillerden çıkan kimyasal madde kokusundan zehirledi. Ayakta duramayan ve yere yığılan baba-oğul, komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tedavinin ardından Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edilen baba Mehmet Emin Cesur yapılan tedavinin ardından taburcu olurken, oğlu Mehmet Cesur ise tüm müdahalelere rağmen bugün sabah saatlerinde yaşamımı yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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