HABER

Kimyasal maddeden zehirlenen köpeği kurtarmak için seferber oldular

YAŞAM HABERLERİ  | 02.06.2019 11:53 | Son Güncelleme

Avcılar’da fabrika bahçesine düşen temizlik aracı, solvent dolu varillere çarptı.

Avcılar’da fabrika bahçesine düşen temizlik aracı, solvent dolu varillere çarptı. Varillerden sızan kimyasal madde, bahçedeki köpeğin zehirlenmesin neden oldu. Fabrika çalışanları ve itfaiye ekipleri, köpeği kurtarmak için seferber oldu
Edinilen bilgilere göre olay, Avcılar Şehit Piyade Onbaşı Murat Şengöz Sokak’ta yaşandı. Park halinde bulunan Avcılar Belediyesine ait temizlik aracı, kayarak bir fabrikanın bahçesinde düştü. Fabrika bahçesinde solvent dolu varillere çarpan araç, varillerin devrilmesine neden oldu. Kaza sırasında devrilen varillerden sızan kimyasal madde, fabrika bahçesindeki köpeği zehirledi.
Kaza nedeniyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve fabrika personeli, zehirlenen köpeği kurtarmak için adeta seferber oldu. Yerde çırpınan köpeği su dökerek ayıltmaya çalışan bir fabrika çalışanının çabaları kameralara yansıdı. Köpeğin ağzını açmaya çalışan fabrika çalışanı, nefes almasını sağladı. Bu sırada itfaiye ekipleri de su dökerek köpeği kurtarma çabalarına yardım etti. Çabaların sonunda bir nebze ayılan köpek, fabrikanın başka bir bölgesine götürüldü.

Pentagon'da büyük korku! Hemen harekete geçildi Pentagon'da büyük korku! Hemen harekete geçildi
Tatil yolunda kaza: Sürücü, eşi ve 2 çocuğu yaralıTatil yolunda kaza: Sürücü, eşi ve 2 çocuğu yaralı
'Türk Seddi'yle kaçak geçişler bitti, sınır yerli yazılımla izleniyor'Türk Seddi'yle kaçak geçişler bitti, sınır yerli yazılımla izleniyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ucu bucağı yok! Kuyruğun uzunluğu 30 kilometreyi aştı!

Ucu bucağı yok! Kuyruğun uzunluğu 30 kilometreyi aştı!

Pençe Harekatı'nda son durum! Bakanlık duyurdu

Pençe Harekatı'nda son durum! Bakanlık duyurdu

Tatilcilere indirim geldi! Doldu taştı

Tatilcilere indirim geldi! Doldu taştı

Ozan Kabak'la ilgili bomba iddia

Ozan Kabak'la ilgili bomba iddia

İsrail'den Suriye'ye füze saldırısı!

İsrail'den Suriye'ye füze saldırısı!

3 ilçe ve bir beldede oy verme işlemi başladı

3 ilçe ve bir beldede oy verme işlemi başladı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Toprak örtüp 20 gün boyunca yakıyorlar!

Toprak örtüp 20 gün boyunca yakıyorlar!

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Ayasofya'da bu sabah! Sık sık o sloganı attılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kızından boşanan damadına kurşun yağdırdı ardından intihar etti!

Kızından boşandı diye önce damadına kurşun yağdırdı ardından...

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.