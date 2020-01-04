Kimyasal maddeyle intihar etti, eşini sorumlu tuttu (1)

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'nın Kepez ilçesinde futbol saha komiseri Muzaffer P. (66), sosyal medya hesabında kimyasal madde kullanarak intihar edeceğine dair paylaşımda bulunduktan sonra yaşamına son verdi.

İtfaiye ekiplerinin kapısını spiral makinesiyle keserek açtığı daireye özel kıyafetler giyerek giren sağlık ve AFAD ekipleri inceleme yaptı. Muzaffer P., sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda eşinin kendisini dolandırdığını, ölümünden de sorumlu olduğunu iddia etti.

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