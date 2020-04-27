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"Kimyasal Saldırıları Suriye Hava Kuvvetleri Düzenledi"

27.04.2020 14:42 | Son Güncelleme

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’ne (OPCW) bağlı soruşturma ekibi, 2017 yılının Mart ayında Suriye’nin batısındaki Hama bölgesinin bir köyünü hedef alan kimyasal saldırının arkasında Suriye hava kuvvetlerinin olduğu tespitine vardı

"Kimyasal Saldırıları Suriye Hava Kuvvetleri Düzenledi"

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’ne (OPCW) bağlı soruşturma ekibi, 2017 yılının Mart ayında Suriye’nin batısındaki Hama bölgesinin bir köyünü hedef alan kimyasal saldırının arkasında Suriye hava kuvvetlerinin olduğu tespitine vardı. Ekibin olayla ilgili ilk raporuna göre, Suriye Arap Hava Kuvvetleri pilotlarının kullandığı Su-22 tipi askeri uçaklar ve bir helikopter, köye, içinde klor ve sinir gazı sarinin bulunduğu bombalar attı.

Raporu yayınlayan özel araştırma birimi, yasa dışı saldırıların sorumlularını tespit etmesi için 2018 yılında OPCW üyeleri tarafından kurulmuştu. OPCW’nin yetkisi bugüne kadar sadece kimyasal saldırıların olup olmadığını söylemekle sınırlıydı ve saldırıları kimin işlediği bilgisinin de paylaşılmasını kapsamıyordu.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat ve askeri destekçisi Rusya, kimyasal silah kullanıldığı suçlamalarını ısrarla reddediyor ve söz konusu vakaları, suçu Suriye güçlerine atmak isteyen muhaliflerin tezgahı olarak niteliyor.

OPCW’nin raporuyla ilgili yazılı açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, rapordaki bulgulara katıldıklarını belirterek, bunları ‘’Esat rejiminin Suriye halkına karşı kasıtlı şiddet kampanyası kapsamında kimyasal silahlı saldırılara başvurduğu yönündeki çok sayıda ve giderek daha da artan kanıtların bir yenisi’’ olarak tanımladı.

Pompeo ayrıca, Esat hükümetinin yeni kimyasal silahlar geliştirmek için yeterli sayıda klor, sarin ve deneyime sahip olduğunu kaydederek, ‘’Şam derhal bu tür silahların üretimi, stoklanması ve kullanımına son vermeli,’’ şeklinde uyarıda bulundu.

OPCW Soruşturma ve Tanımlama Ekibi, 2017 yılında 24, 25 ve 30 Mart’ta Latamneh’te düzenlenen saldırılarda 100’ün üzerinde kişinin etkilendiğini belirtti. Ekibin lideri Santiago Onate-Laborde, ‘’Suçluların Suriye Arap Hava Kuvvetleri’ne mensup kişiler olduğuna inanmak için haklı gerekçeler var,’’ dedi.

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