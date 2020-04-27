"Kimyasal Saldırıları Suriye Hava Kuvvetleri Düzenledi"

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’ne (OPCW) bağlı soruşturma ekibi, 2017 yılının Mart ayında Suriye’nin batısındaki Hama bölgesinin bir köyünü hedef alan kimyasal saldırının arkasında Suriye hava kuvvetlerinin olduğu tespitine vardı. Ekibin olayla ilgili ilk raporuna göre, Suriye Arap Hava Kuvvetleri pilotlarının kullandığı Su-22 tipi askeri uçaklar ve bir helikopter, köye, içinde klor ve sinir gazı sarinin bulunduğu bombalar attı.

Raporu yayınlayan özel araştırma birimi, yasa dışı saldırıların sorumlularını tespit etmesi için 2018 yılında OPCW üyeleri tarafından kurulmuştu. OPCW’nin yetkisi bugüne kadar sadece kimyasal saldırıların olup olmadığını söylemekle sınırlıydı ve saldırıları kimin işlediği bilgisinin de paylaşılmasını kapsamıyordu.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat ve askeri destekçisi Rusya, kimyasal silah kullanıldığı suçlamalarını ısrarla reddediyor ve söz konusu vakaları, suçu Suriye güçlerine atmak isteyen muhaliflerin tezgahı olarak niteliyor.

OPCW’nin raporuyla ilgili yazılı açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, rapordaki bulgulara katıldıklarını belirterek, bunları ‘’Esat rejiminin Suriye halkına karşı kasıtlı şiddet kampanyası kapsamında kimyasal silahlı saldırılara başvurduğu yönündeki çok sayıda ve giderek daha da artan kanıtların bir yenisi’’ olarak tanımladı.