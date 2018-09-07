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"Kimyasal silah hazırlandığına dair birçok kanıt var"

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 01:15 | Son Güncelleme

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey: - "İdlib'de durum çok tehlikeli, kimyasal silah hazırlandığına dair birçok kanıt var"

WASHINGTON (AA) - ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Suriye'nin İdlib kentindeki son duruma ilişkin, "İdlib'de durum çok tehlikeli, kimyasal silah hazırlandığına dair birçok kanıt var." dedi.

ABD'nin başkenti Washington'da basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Jeffrey, İdlib'deki durumun kötü olduğunu söyledi.

Kısa süre önce Türkiye, İsrail ve Ürdün'ü ziyaret eden Jeffrey, "İdlib'de durum çok tehlikeli; (İdlib için) kimyasal silah hazırlandığına dair birçok kanıt var." şeklinde konuştu.

Beşşar Esed'in durumuyla ilgili de konuşan Jeffrey, "Suriye'de Esed'in yönetici olarak bir geleceği yok." ifadesini kullandı, ancak Esed'den kurtulmanın ABD'nin işi olmadığını belirtti.

ABD'nin İdlib'e yönelik herhangi bir hava harekatı düşünüp düşünmediği sorusuna Jeffrey, "ABD, DEAŞ'ı tamamen bitirene kadar Suriye'de kalacaktır; bu da biraz zaman alacaktır." yanıtını verdi. Jeffrey, Suriye'de DEAŞ'ı bitirene kadar kalma konusunda ABD Başkanı Donald Trump'ın da aynı şekilde düşündüğünü söyledi.

Suriye'nin geleceği için Birleşmiş Milletler (BM) ve müttefiklerin de dahil olduğu barış sürecinin hayata geçirilmesinin zamanının geldiğini kaydeden Jeffrey, Rusya ve Esed rejimi kuvvetlerinin girişeceği bir saldırının, bölgedeki tansiyonu "pervasızca artıracağını" savundu.

Jeffrey, 1-4 Eylül'de sırasıyla İsrail, Ürdün ve Türkiye'de temaslarda bulunmuştu.

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ABD ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey İdlib

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