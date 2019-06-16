Kimyasal silahla mücadelenin yeniden değerlendirilmesi çağrısı

Kimyasal silahların özellikle terör saldırılarında kullanılmasının önlenmesinin karmaşık bir durum olduğuna işaret edilen raporda, özellikle sağlık ve endüstri sektöründeki teknolojik gelişmelerin, bu materyallere ulaşmayı kolaylaştırdığı kaydedildi.

Raporda, CBRN materyallerinin devletlerin yanı sıra devlet dışı aktörler tarafından da kullanıldığı belirtilerek, bu durumun dünya için önemli tehdit oluşturduğu ifade edildi.

Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer silah kullanımının değişmekte olan küresel siyasi dengeler ve teknolojideki gelişimle dönüşüm geçirdiğine dikkat çekilen raporda, kimyasal silahın çatışmalarda kullanılmasının mevcut silahların kontrolü anlaşmalarının kırılganlığının göstergesi olduğuna vurgu yapıldı.

SIPRI tarafından, farklı ülkelerden çok sayıda uzmanın görüşlerinin yer aldığı "Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (CBRN) Risklerin Değişen Küresel Çevrede Yeniden Değerlendirilmesi" başlıklı rapor yayımlandı.

Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsünce (SIPRI) hazırlanan raporunda, başta Suriye iç savaşı olmak üzere son yıllarda kimyasal silahlar kullanılarak gerçekleştirilen suikastlerin de yaşanmasının ardından kimyasal silahla mücadelede yeni bir evreye girilmesi gerektiği belirtildi.

- Suriye iç savaşı ve kimyasal silah kullanımı

Raporda görüşlerine yer verilen Savunma Uzmanı Ake Sellström, kimyasal silahların çatışmalarda kullanımına en son örneği teşkil eden Suriye iç savaşının bu kapsamda uluslararası toplum için bir test olduğunu belirtti.

Suriye'de hem rejim hem rejim dışı aktörlerin 2013'ten bugüne farklı tip kimyasallar ve teslimat yöntemleri kullanarak kimyasal silahlar kullandığını hatırlatan Sellström, bu savaşın Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) için de bir test olduğunu kaydetti. Sellström, hem OPCW'nin hem de uluslararası kurumlar ve aktörlerin bu sınavda başarılı olamadığı değerlendirmesinde bulundu.

Birleşmiş Milletler'in (BM) Suriye'de 2013'te sarin gazı kullanıldığını tespit etmesinin ardından Suriye rejiminin Kimyasal Silahların Önlenmesi Sözleşmesi'ne (CWC) dahil olduğunu hatırlatan Sellström, rejimin buna rağmen 2014'ten bu yana başta klor gazı olmak üzere kimyasal silah kullanmaya devam ettiğini ortaya koyan OPCW raporları olduğunu ifade etti.